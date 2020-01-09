HABER
  4. Yeryüzü Doktorları Afganistan'da şifa dağıtıyor

Yeryüzü Doktorları Afganistan'da şifa dağıtıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

Afganistan'da gönüllü sağlık hizmeti veren Yeryüzü Doktorları Derneği, başkent Kabil'de 100 hastanın kulak burun boğaz ameliyatını gerçekleştirecek - Derneğin proje koordinatörü Yahya Tanrıkulu: - "İmkanları kısıtlı olduğu için buradaki insanlar tedavi olamıyordu. İnşallah bu projeyle, tedavi bekleyen hastaların iyileşmesine yardımcı olacağız"

KABİL (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD), Afganistan'ın başkenti Kabil'de 100 hastanın kulak burun boğaz (KBB) ameliyatını gerçekleştirecek.

Dernek, kişi başına düşen sağlık çalışanı bakımından son sıralarda yer alan ülkelerde faaliyetlerini sürdürüyor.

Yaklaşık 50 ülkede 20 bini aşkın gönüllüsünün desteğiyle sağlık hizmeti veren Yeryüzü Doktorları, 2'şer KBB cerrahı, anestezi uzmanı ve hemşireden oluşan 6 kişilik ekiple Kabil'e geldi.

Ekip, 17 Ocak'a kadar kentte kulak burun boğaz rahatsızlığı bulunan 100 hastayı ameliyat edecek. Yaklaşık 250 hasta ise sağlık taramasından geçirilecek.

Yeryüzü Doktorları Derneği Proje Koordinatörü Yahya Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı coğrafyalarda her yıl binlerce kişiye sağlık hizmeti ulaştırdıklarını söyledi.

Projeye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da destek verdiğini anlatan Tanrıkulu, "Yeryüzü Doktorları olarak elimizden geldiğince tüm dünyada bize ihtiyacı olan her hastaya ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Kabil'de 100 hastaya kulak burun boğaz ameliyatı yapacağız. İmkanları kısıtlı olduğu için buradaki insanlar tedavi olamıyordu. İnşallah bu projeyle, tedavi bekleyen hastaların iyileşmesine yardımcı olacağız." diye konuştu.

- "Zorlu kış günlerinde yaşam mücadelesi veriyorlar"

Tanrıkulu, proje kapsamında kent merkezindeki Helman Mülteci Kampı'nı da ziyaret ettiklerini belirterek, "Oradaki insanlar, özellikle çocuklar sevgiye çok muhtaç. İmkansızlıklar içerisinde bu zorlu kış günlerinde yaşam mücadelesi veriyorlar. O çocukların başını okşamak veya bir balon vermek bile mutlu olmalarına yetiyor." ifadelerini kullandı.

Derneğin gönüllülerinden KBB cerrahı Prof. Dr. Harun Cansız da böyle bir organizasyonu yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"YYD ve TİKA'nın organizasyonuyla Kabil'de sağlık çalışması yapıyoruz. Alanımızla ilgili hastaların sorunlarına çare olacak ameliyatlar gerçekleştiriyoruz. Burada hekimlerin yetersiz olması nedeniyle büyük problem yaşanıyor, en basit bademcik ameliyatı bile yapılamıyor. İnsanlar mağduriyet yaşıyor. Bizler burada olduğumuz sürede elimizden geldiğince kardeşlerimizin hastalıklarına şifa olmaya çalışacağız. Kardeş ülke Afganistan'da bulunmaktan son derece mutluyuz. Kardeşlerimizin dertlerine bir nebze deva olabildiysek ne mutlu bize."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Hava ambulansları hayata bağladıHava ambulansları hayata bağladı
“Fazla kahve içmek bağırsağı tembelleştiriyor”“Fazla kahve içmek bağırsağı tembelleştiriyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan ameliyat Kabil KBB Yeryüzü Doktorları Derneği

En Çok Okunan Haberler

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

'Seksten ibaret değil!' Annesi hastanelik oldu

'Seksten ibaret değil!' Annesi hastanelik oldu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Türü belirlenemeyen hastalık' 44 kişiye bulaştı

'Türü belirlenemeyen hastalık' 44 kişiye bulaştı

Kanser cinsel yolla bulaşır mı? Kanser tedavisi cinsel ilişkiye engel mi?

Kanser cinsel yolla bulaşır mı?

Güney Kore'de korkutan hastalık: Yeni bir zatürre türü olabilir

Doktorlar bile ne olduğunu anlayamadı! Hemen karantinaya alındı

Parkinson hastalığı nedir? Parkinson belirtileri nelerdir? Parkinson tedavisinde beyin pili etkili mi?

Dikkat! Ellerinizdeki titremeler artmaya başladıysa...

Taş hastalığı nedir? Taş hastalığı belirtileri nelerdir?

Kaburgalarınızın altında şiddetli bir ağrı hissediyorsanız...

İdrar kaçırma ameliyatı kesin çözüm mü?

İdrar kaçırma ameliyatı kesin çözüm mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.