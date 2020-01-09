Yeryüzü Doktorları Afganistan'da şifa dağıtıyor

Projeye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da destek verdiğini anlatan Tanrıkulu, "Yeryüzü Doktorları olarak elimizden geldiğince tüm dünyada bize ihtiyacı olan her hastaya ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Kabil'de 100 hastaya kulak burun boğaz ameliyatı yapacağız. İmkanları kısıtlı olduğu için buradaki insanlar tedavi olamıyordu. İnşallah bu projeyle, tedavi bekleyen hastaların iyileşmesine yardımcı olacağız." diye konuştu.

Ekip, 17 Ocak'a kadar kentte kulak burun boğaz rahatsızlığı bulunan 100 hastayı ameliyat edecek. Yaklaşık 250 hasta ise sağlık taramasından geçirilecek.

- "Zorlu kış günlerinde yaşam mücadelesi veriyorlar"

Tanrıkulu, proje kapsamında kent merkezindeki Helman Mülteci Kampı'nı da ziyaret ettiklerini belirterek, "Oradaki insanlar, özellikle çocuklar sevgiye çok muhtaç. İmkansızlıklar içerisinde bu zorlu kış günlerinde yaşam mücadelesi veriyorlar. O çocukların başını okşamak veya bir balon vermek bile mutlu olmalarına yetiyor." ifadelerini kullandı.

Derneğin gönüllülerinden KBB cerrahı Prof. Dr. Harun Cansız da böyle bir organizasyonu yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"YYD ve TİKA'nın organizasyonuyla Kabil'de sağlık çalışması yapıyoruz. Alanımızla ilgili hastaların sorunlarına çare olacak ameliyatlar gerçekleştiriyoruz. Burada hekimlerin yetersiz olması nedeniyle büyük problem yaşanıyor, en basit bademcik ameliyatı bile yapılamıyor. İnsanlar mağduriyet yaşıyor. Bizler burada olduğumuz sürede elimizden geldiğince kardeşlerimizin hastalıklarına şifa olmaya çalışacağız. Kardeş ülke Afganistan'da bulunmaktan son derece mutluyuz. Kardeşlerimizin dertlerine bir nebze deva olabildiysek ne mutlu bize."

