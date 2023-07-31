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  4. Yeşil ışık yanınca herkes ileri gitti, o ise... Kadın sürücü, panik anlarını böyle anlattı: "Bas bas bağırdım"

Yeşil ışık yanınca herkes ileri gitti, o ise... Kadın sürücü, panik anlarını böyle anlattı: "Bas bas bağırdım"

31.07.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Manavgat'ta sürücüsünün uyuduğu iddia edilen tomruk yüklü tır, geri geri gelerek arkasındaki otomobillere çarptı. 6 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın aniden geri geldiği, diğer araçların panikle kaçmaya çalıştığı ve tırın araçlara çarptığı görüldü. Kaza yapan sürücüler ve çevredeki vatandaşlar tam anlamıyla bir faciadan dönüldüğünü iddia ederken, tırın çarptığı bir aracın sürücüsü o anları bakın nasıl anlattı.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'nda yaşandı. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Y.A.’nın kullandığı tomruk yüklü tır, Tekandız mevkiinde bulunan Doğançam ışıklı kavşağına yaklaştığı sırada, aniden geri geri gelmeye başlayıp arkasında bulunan araca çarptı. Aracın tırdan kaçmak isterken arkasındaki araçlara çarpması sonucunda zincirleme kaza oldu. 6 aracın karıştığı zincirleme kazada büyük şans eseri yaralanan olmazken, kaza yapan araç sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar tam anlamıyla bir faciadan dönüldüğünü, tır sürücünün kaza anında başını direksiyona koyarak uyuduğunu iddia etti.

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"BİR TARAFTAN KORNAYA BASMIŞ, DİĞER TARAFTAN BAS BAS BAĞIRMIŞ

Tırın arkasında bulunan aracın sürücüsü, ışıklara yaklaştıklarında sarı ışık yandığı için yavaşladıklarını belirterek, “Arkamızdaki araçlar da yavaşladı. Bu sırada önündeki tır aniden geri geri gelmeye başladı. Ben bir taraftan geri kaçmaya çalışıyor, arkam dolu olduğu için kornaya basıyor, bir taraftan da tır sürücüsüne sesimi duyurabilmek için bas bas bağırıyordum. Geldi bam diye benim aracıma çarptı. Bu sırada benim arkamda bulunan araçlarda kaçmak isterken birbirlerine çarptılar. Çok korktum” dedi.

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TIR SÜRÜCÜSÜNÜN UYUDUĞU İDDİASI

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, gerek araç sürücüleri gerekse yol kenarında bulunan iş yerinden yardıma gelen vatandaşlar, olay anında tır sürücüsünün kafasını direksiyona koyup uyuduğunu, bundan dolayı da kamyonu geri geri kaçırdığını iddia ettiler.

Güvenlik kamerası görüntülerinde; tırın gelip durması, kısa saniyeler sonrası geri geri gelmeye başlaması, diğer araç sürücülerinin paniklemesi, tırın arkasındaki araca çarpması, araçtaki 2 kadının araçtan indikten sonra tırın önüne doğru koşmaları, tır sürücüsünün bir süre sonra araçtan inmesi ve çarptığı aracın yanına gelmesi yer aldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat kaza

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