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Yeşilay bağımlılık farkındalığı için AKM'de sergi açtı

03.03.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilay bağımlılık farkındalığı için AKM'de sergi açtı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması ve Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na katılan eserlerin yer aldığı sergi ziyarete açıldı.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, bağımlılık farkındalığı için bu yıl "Yeşilay Varsa Hayat Var" sloganıyla kutlanan 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında gerçekleştirilen sergi, AKM'de meraklılarıyla buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Türkiye genelinde sayıları 104'e ulaşan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ile bağımlılara ve yakınlarına rehabilitasyon alanında destek verdiklerini söyledi.

Yeşilayın alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı olmak üzere beş farklı bağımlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü dile getiren Öztürk şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi bağımlılık, sınır tanımayan evrensel bir sorun. En önemlisi de bağımlılık bir tercih değil, hastalık. Bu hastalık sadece bağımlıya zarar vermiyor, yakın çevresi ve toplumu da tehdit ediyor. Bu nedenle hastalıkların tedavisi kadar önlenmesi, hiç ortaya çıkmaması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak bizim de öncelikli amacımız bağımlılıkları oluşmadan önce engellemek. Dolayısıyla önleme çalışmaları faaliyetlerimiz içerisinde çok önemli bir yer tutuyor."

Öztürk, bu yıl Yeşilay Haftası için "Yeşilay Varsa Hayat Var" sloganının belirlendiğini belirterek "Temelinde barış, sevgi, merhamet ve sorumluluk barındıran, sağlıklı, güçlü yarınlar inşa etmek gayesiyle yürüdüğümüz bu yolda 7'den 77'ye herkesin desteğini alabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldığı sergi, Yeşilay Haftası boyunca ziyaret edilebilecek.

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