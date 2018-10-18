Yeşili maviyle bin 800 metrede buluşturuyorlar

MESUT VAROL - Van'ın Gevaş ilçesinde Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü'nün karşısındaki Artos Dağı'nın yamaçlarında bin 800 rakımda zorlu koşullara rağmen çorak arazilere fidan dikiyor. Mera varlığı açısından en zengin illerden biri olan ancak ormanlık alan konusunda aynı durumda olmayan Van'da, yeşil alanların arttırılarak erozyonun önlenmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) başlatılan ağaç dikme seferberliği devam ediyor. Kentte yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Akdamar Adası ve üzerindeki Akdamar Anıt Müzesinin (Kilisesi) bulunduğu Van Gölü'nün karşısındaki Artos Dağı'nın eteklerinde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yoğun çalışma yürütüyor. Tarihi ve turistik değerlerin bulunduğu gölün mavisini yeşille buluşturmak için zorlu arazi şartlarına rağmen iş makineleriyle çorak yamaçları teraslandırıp ardından fidan diken ekipler, yeşil alanların sayısını artırarak kentin turizmine de katkı sağlamayı hedefliyor. Ekipler, 30 bin dekarlık alanda yürüttükleri erozyon kontrol çalışması kapsamında 500 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Orman İşletme Müdürü Mehmet Kandilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yatırım programının temelini toprak muhafaza ve erozyonla mücadele çalışmalarının oluşturduğunu söyledi. Bölgenin iklim şartlarına uygun sedir, sarıçam ve badem ağaçlarını tercih ettiklerini belirten Kandilli, "Tarihi Akdamar Adası'nın karşısındaki dağları tercih etmemizin sebebi, buraların turistik bir bölge olması. Mavisiyle ünlü Van Gölü'nü dağlardaki yeşillikle buluşturmayı hedefliyoruz." dedi. - "Hem iklim hem de arazi koşullarıyla mücadele ediyoruz" Yeşillendirme çalışmalarının yanında toprak kayması ve sel kontrol çalışmalarını da yürüttüklerini anlatan Kandilli, şöyle devam etti: "Bu çalışmaların neticesinde tükenmekte olan yer altı su kaynaklarında artış yaşandığını gözlemledik. Bu durum, yaptığımız çalışmaların hem toprağa hem de suya ne kadar değer kattığını göstermektedir. Erçek Havzası'nda bugüne kadar toplam 50 bin dekarlık alanda çalışma yaptık. Çalışmalar sonucunda sel felaketlerinin önüne geçtik. Çalışmaların tamamlandığı bölgelerde artık sel felaketleri gerçekleşmiyor. Bu durum, maddi, manevi ve can kayıpları açısından çok önemlidir."