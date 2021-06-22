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  4. Yeşille mavinin tadını çıkardılar! Turistler mavi sulara açıldı

Yeşille mavinin tadını çıkardılar! Turistler mavi sulara açıldı

22.06.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, turist ve tatilcilerin gelmesiyle günübirlik tur tekneleri seferlerine başladı. Turistler yeşilin, mavi ile buluştuğu koylarda denize girmenin tadını çıkardı.

Marmaris Yat Limanı ve Saman İskelesi'ndeki boyları 11 ile 35 metre arasında değişen günübirlik tur tekneleri, yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle sefere çıkmak üzere demir aldı. Bu yılın ilk konukları ise Bulgaristan, Karadağ ve Makedonya'dan gelen öğrenci grupları ile İstanbul, Bursa'dan gelen tatilciler oldu. Dün saat 10.30'da servislerle getirilen turistler gezi tekneleriyle mavi sulara açıldı.

7 SAATİ 90 İLE 180 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Ortalama 7 saat süren turda turistler Bedir, Cennet ve Kumlubük adaları ile koylardaki Fosforlu Mağara ve tarihi yerleri gezdi. 'Korsan gemileri' konseptiyle tasarlanan günlük tur tekneleri ile mavi sulara açılan turistler çalan hareketli müzikler eşliğinde dans etti, çeşitli etkinliklerle keyif dolu anlar yaşadı. Turistler yeşilin, mavi ile buluştuğu koylarda denize girmenin tadını çıkardı. Öğle yemeği ve içecek dahil 7 saatlik tur için kişi başı 90 ile 180 lira arasında değişen fiyatlar ödeyen turistler, gittikleri koylarda cep telefonları ile manzarayı görüntüleyip, bol bol özçekim yaptı.

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Bursa'dan tatile gelen Emre Dileraz, "Ailemle ilk defa Marmaris'e tatile geldim. Gezi teknesiyle de ilk kez tura çıktık, çok mutluyum" dedi.

Bulgar öğrencileri getiren bir turizm acentesinin rehberi Albena Zornitsa, "Bulgaristan'dan 200 kişilik öğrenci grubu Marmaris'te tatilde. İlk defa günü birlik tekne gezisine katıldılar. Ekim ayı başına kadar bu turlarımız aralıklı olarak devam edecek" dedi.

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(DHA)

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Muğla Marmaris

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