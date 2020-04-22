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Yetkililer açıkladı! IFA 2020 için Dünya'ya örnek bir çözüm yolda

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.04.2020 16:22 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle önemli etkinliklerin ertelenmesinin ardından gözler IFA 2020 fuarına çevrildi. Eylül ayında düzenlenmesi planlanan fuar için yetkililer 'ileri düzeyde yeni bir form' üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Peki bu ne demek?

Yetkililer açıkladı! IFA 2020 için Dünya'ya örnek bir çözüm yolda

Koronavirüs salgını sadece sektörleri değil, bu sektörler için önemli bir anlam taşıyan etkinlik ve fuarları da vurdu. Koronavirüsün tehdidiyle önce Mobile World Congress 2020 (2020 Mobil Dünya Kongresi) ardından Facebook F8 geliştiriciler konferansı ve Cenevre Otomobil Fuarı gibi dünya çapından yüz binlerce kişinin katıldığı etkinlikler birer birer iptal edildi. Koronavirüsün hala etkisini yitirmemesi nedeniyle de yeni bir etkinlik düzenlemek şimdilik mümkün değil. Hal böyle olunca düzenlenme tarihi yaklaşan fuarların yetkilileri de iptal kararı vermeye bir adım daha yakın hale geldi. Fakat IFA yetkililerin açıklamalarına göre, Eylül ayında Almanya'da düzenlenmesi planlanan tüketici elekroniği fuarı IFA 2020 bu etkinliklerden biri olmayacak.

IFA 2020 DÜZENLENECEK ANCAK...

IFA yetkilileri, resmi Twitter hesaplarından bir paylaşım yaptı. Yetkililer söz konusu paylaşımda IFA 2020'nin iptal edilmeyeceğini söyledi. Ancak koronavirüs nedeniyle fuarın formatında bazı değişiklikler yapılacak. Bu değişiklikler ise oldukça farklı olacağa benziyor. Zira, IFA yetkilileri yapılacak değişikliklerin yenilikçi ve yeni bir formda olacağının altını çiziyorlar.

IFA 2020

IFA 2020 SANAL OLARAK MI DÜZENLENECEK?

Almanya'daki fuarın düzenleyicileri yapılacak değişiklikler hakkında başka herhangi bir bilgi paylaşmıyor. Anlaşılan o ki yetkililer bir sürpriz hazırlığında ve bu sürpriz sayesinde fuar diğer fuarlarla aynı kaderi paylaşmayacak. Analistler, IFA'nın yeni sisteminin tüm Dünya'ya örnek olacağı görüşünde. Yani koronavirüs pandemisinde düzenlenmesi planlanan tüm etkinlikler, IFA yetkililerin çözümünü örnek olarak yeni bir boyuta taşınabilir. Fakat IFA yetkililerin resmi açıklamalarını beklemek şimdilik en doğrusu.

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ifa IFA 2020 koronavirüs Almanya Twitter Fuar IFA fuarı

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