Yetkililer açıkladı! IFA 2020 için Dünya'ya örnek bir çözüm yolda

Koronavirüs salgını sadece sektörleri değil, bu sektörler için önemli bir anlam taşıyan etkinlik ve fuarları da vurdu. Koronavirüsün tehdidiyle önce Mobile World Congress 2020 (2020 Mobil Dünya Kongresi) ardından Facebook F8 geliştiriciler konferansı ve Cenevre Otomobil Fuarı gibi dünya çapından yüz binlerce kişinin katıldığı etkinlikler birer birer iptal edildi. Koronavirüsün hala etkisini yitirmemesi nedeniyle de yeni bir etkinlik düzenlemek şimdilik mümkün değil. Hal böyle olunca düzenlenme tarihi yaklaşan fuarların yetkilileri de iptal kararı vermeye bir adım daha yakın hale geldi. Fakat IFA yetkililerin açıklamalarına göre, Eylül ayında Almanya'da düzenlenmesi planlanan tüketici elekroniği fuarı IFA 2020 bu etkinliklerden biri olmayacak.

IFA 2020 DÜZENLENECEK ANCAK...

IFA yetkilileri, resmi Twitter hesaplarından bir paylaşım yaptı. Yetkililer söz konusu paylaşımda IFA 2020'nin iptal edilmeyeceğini söyledi. Ancak koronavirüs nedeniyle fuarın formatında bazı değişiklikler yapılacak. Bu değişiklikler ise oldukça farklı olacağa benziyor. Zira, IFA yetkilileri yapılacak değişikliklerin yenilikçi ve yeni bir formda olacağının altını çiziyorlar.