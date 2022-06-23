Yıkadığınız kıyafetiniz küçüldüyse çözümü çok basit! Bu yöntemi hiç duymamıştınız…

En sevdiğiniz kıyafetlerin başına gelen sorunlar rahatsız edici olabiliyor. Özellikle gün geçtikçe artan fiyatlar elimizdeki kıyafetlerin bakımına ekstra özen göstermemizi gerektiriyor. Yanlış yıkama sebebiyle küçülen kıyafetlerinizi başkasına vermek veya atmak yerine eski haline döndürebilirsiniz. Bunun için tek ihtiyacınız olan su ve bebek şampuanı.

1 SAAT BEKLETİN

ABD’de yaşayan Ashley Creight, en sevdiği elbiselerinden birinin yıkamada çekildiğini fark etti. Annesini arayarak elbisesini eski haline getirmenin yolunu öğrendi. Genç kadının annesi elbiseyi ılık su ve bir çorba kaşığı bebek şampuanı dolu kapta bekletmesini söyledi. 1 saat bu karışımın içerisinde bekleyen giysini alan genç kadın fazla suyu sıkarak elbiseyi kurutmak için astı. Kuruduktan sonra elbiseyi giyen kadın elbisesinin eski haline döndüğünü fark ederek bu tüyoyu herkesle paylaştı. Sosyal medyadaki takipçileri bu tüyo için teşekkür ederken bir takipçisi "Küçülen kıyafetlerde saç kremi de işe yarıyor.” önerisinde bulundu.



