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Yıkadığınız kıyafetiniz küçüldüyse çözümü çok basit! Bu yöntemi hiç duymamıştınız…

23.06.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafetlerin yıkanınca küçülmesi herkesin başına gelmiştir. Bunun nedenleri bazen diğer çamaşırların arasına karışması veya yanlış yıkama aşamaları olabilir. Küçülen kıyafetlerinizi artık giyemiyorsanız bu yöntemi mutlaka denemeniz gerekiyor. Küçülen elbisesini eski haline getirmeyi başaran kadın bu püf noktayı sosyal medyada paylaştı.

Yıkadığınız kıyafetiniz küçüldüyse çözümü çok basit! Bu yöntemi hiç duymamıştınız…

En sevdiğiniz kıyafetlerin başına gelen sorunlar rahatsız edici olabiliyor. Özellikle gün geçtikçe artan fiyatlar elimizdeki kıyafetlerin bakımına ekstra özen göstermemizi gerektiriyor. Yanlış yıkama sebebiyle küçülen kıyafetlerinizi başkasına vermek veya atmak yerine eski haline döndürebilirsiniz. Bunun için tek ihtiyacınız olan su ve bebek şampuanı.

1 SAAT BEKLETİN

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ABD’de yaşayan Ashley Creight, en sevdiği elbiselerinden birinin yıkamada çekildiğini fark etti. Annesini arayarak elbisesini eski haline getirmenin yolunu öğrendi. Genç kadının annesi elbiseyi ılık su ve bir çorba kaşığı bebek şampuanı dolu kapta bekletmesini söyledi. 1 saat bu karışımın içerisinde bekleyen giysini alan genç kadın fazla suyu sıkarak elbiseyi kurutmak için astı. Kuruduktan sonra elbiseyi giyen kadın elbisesinin eski haline döndüğünü fark ederek bu tüyoyu herkesle paylaştı. Sosyal medyadaki takipçileri bu tüyo için teşekkür ederken bir takipçisi "Küçülen kıyafetlerde saç kremi de işe yarıyor.” önerisinde bulundu.

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