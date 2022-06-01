Yıkamayla geçmiyor, temasla bulaşıyor! Cilde yapışıp kalıyor

İnsan derisi üzerinde gözle görülmeyen, milyonlarca farklı canlı yaşıyor. İlk duyulduğunda insanı ürküten bu akarlar vücudumuzun farklı yerlerinde konumlanıyor. Yüzde yaşayan ve gözeneklerin ürettiği sebumla beslenenlerin adına Demodex deniyor. Demodex, insan derisi üzerinde yaşayan mikroskobik bir eklembacaklıdır.

2,5 MİLYON TANE YAŞADIĞI TAHMİN EDİLİYOR!

İnsan vücudunda herhangi bir zamanda 2,5 milyona kadar Demodex yaşadığı tahmin ediliyor. İnsanlara bu mikroskobik böcekler, partnerleri ve yakınları aracılığıyla geliyor.

TEMİZLEMEKLE GEÇMİYOR

Bununla birlikte, dünyanın çeşitli ortamlarında yaşayan, çıplak gözle görülemeyen binlerce akar türü bulunuyor. Ancak, 0,4 mm boyutundaki Demodex’lerden yüzünüzü ne kadar iyi yıkasanız da kurtulmanız mümkün değil.

Bilim insanları, Demodex’ler yalnızca insan derisinde yaşayacak şekilde uyarlandığından, ten tene temastan sonra ilk doğduğumuzda onları anne ve babanızdan almış olabileceğinizin muhtemel olduğunu söylüyor.

İNSANLAR İÇİN ZARARI VAR MI?

Diğer taraftan, cildimizde herhangi bir anda milyonlarca akar olduğu düşüncesi endişe yaratsa da araştırmacıların bildirdiğine göre endişelenecek bir şey yok. Demodex’ler insanlar için tamamen zararsız ve ortalama 20 günlük ömürleri ile çok uzun bir süre kalmıyorlar. Ancak, bu akarlar karşı cinsleriyle gözeneklerimizin girişinde çiftleşiyorlar ve her seferinde 24'e kadar yumurta bırakıyorlar.

Genel olarak, akarlar geceleri meşgul oluyorlar ve biz uyurken yumurtalarını bırakmak için dışarı çıkıyorlar.

Öte yandan, Demodex akarlarının ölü deri hücrelerini topladığı bilinse de, bir yerde çok fazla yuva olursa rosacea gibi cilt rahatsızlıklarına yol açabiliyorlar. Ancak çoğunlukla, mikroskobik akarlar tamamen zararsız. (Ntv)



