Yıkılan binadan çıktı! Eski milletvekiline ait... Ailesi ne yapacaklarını düşünüyor

Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki eski binanın yeniden yapılmak üzere yıkılmasına karar verildi. İnşaat firması çalışanları, üst katların yıkımını tamamladıktan sonra bodrum kattaki tarihi traktörü çıkarmak için harekete geçti. İş makinesine bağlanan traktör, dışarı çıkarıldı.

CELAL BAYAR DA İNCELEMİŞ

Traktörün 1950 ile 1954 yılları arasında Bolu milletvekilliği yapan Vahit Yöndem tarafından yapıldığı öğrenildi. Yöndem'in, patent alamadığı için traktörü seri üretime geçiremediği belirtildi. 1950'li yıllarda Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da Akçakoca'ya gelip incelediği el yapımı traktör, Yöndem ailesinin ne yapılacağına dair kararını verene kadar bir depoda bekletilecek.

Vahit Yöndem'in oğlu Dinçer Yöndem, "Ben küçükken, babamla tarlaya giderken bu traktörü kullanırdık. Bu traktörü biz 3 kardeş olarak orada muhafaza etmiştik. Kardeşlerimle konuşup karar vereceğiz. Müzeye de bağışlayabiliriz ama henüz belli değil" dedi. (DHA)

