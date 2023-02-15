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  4. Yıkılan binalarda kolon kesme iddiası! 4 şüpheli tutuklandı

Yıkılan binalarda kolon kesme iddiası! 4 şüpheli tutuklandı

15.02.2023 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilde, yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor. Son olarak, Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

Yıkılan binalarda kolon kesme iddiası! 4 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden işlemleri tamamlanan 11'i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi. 3 zanlının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)

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