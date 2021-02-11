Yıkılmadı, ayakta kaldı: Xiaomi Mi 11 dayanıklılık testine girdi!

Xiaomi Mi 11 global lansmanı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Lansmanda Xiaomi Mi 11 Pro ve Xiaomi Mi 11 Lite adında iki yeni modelin daha tanıtılması bekleniyordu. Ancak Xiaomi bu iki telefonu global lansmanda tanıtmadı. Lansmanın çok büyük bir kısmı Snapdragon 888 işlemcili ilk akıllı telefon unvanına sahip olan Mi 11'e ayrıldı. Akıllı telefon global lansman sonrası ise çeşitli inceleme kanallarına konuk olmaya başladı. Xiaomi Mi 11'e dayanıklılık testi uygulayan JerryRigEverything de bu kanallardan sadece biri.
JerryRigEverything, Xiaomi Mi 11 dayanıklılık testi için yine kameralar karşısına geçti. Aslında onun için kameraların karşına geçti dememiz doğru olmaz. Zira kendisini yüzünü değil ellerini gösteriyor ve elleriyle telefonların dayanıklılık seviyesini ölçüyor. Tıpkı Mi 11'de yaptığı gibi. Xiaomi Mi 11'i dayanıklılık testinde ele alan kanal, ilk olarak telefonun Galaxy Note 20 Ultra gibi Gorilla Glass Victus ile korunan camını test ediyor. Burada 6.seviyede telefonun ekranının çizildiği görülebiliyor.
Xiaomi Mi 11 dayanıklık testinde sıra bükülme testine geldiğinde ise önce telefondan bir ses duyuluyor. Bu ses 'Acaba Mi 11 tökezleyecek mi?' sorusunu akıllara getirse de Mi 11 bu testi de tamamlıyor.
Xiaomi Mi 11'in özellikleri arasında 6.81 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde 120 Hz ekran yenileme hızına sahip E4 AMOLED bir ekran var. Telefonun ekranı Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Ekran sol üst köşesinde bir nokta çentik bulunduruyor. Bu çentikte Mi 11'in 20 MP çözünürlük sunan ön kamerası yer alıyor. Ekranın altında 8 çekirdekli Snapdragon 888 işlemcisi, 8GB RAM ve 128GB/256 GB dahili depolama alanı bizleri karşılıyor.
Ayrıca bu noktada Harman Kardon desteği bulunan telefonun parmak izi okuyucusunun ekranının altında olduğunu ve 55W hızlı şarj destekli 4.600 mAh değerinde bir bataryaya sahip olduğunu belirtelim. Mi 11'in arkasında ise 108 MP'lik ana kameraya ek olarak, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP telemakro olarak adlandırılan bir kamera daha var. Xiaomi Mi 11'in fiyatı 749 eurodan başlıyor.
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