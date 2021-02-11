Yıkılmadı, ayakta kaldı: Xiaomi Mi 11 dayanıklılık testine girdi!

Xiaomi Mi 11 global lansmanı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Lansmanda Xiaomi Mi 11 Pro ve Xiaomi Mi 11 Lite adında iki yeni modelin daha tanıtılması bekleniyordu. Ancak Xiaomi bu iki telefonu global lansmanda tanıtmadı. Lansmanın çok büyük bir kısmı Snapdragon 888 işlemcili ilk akıllı telefon unvanına sahip olan Mi 11'e ayrıldı. Akıllı telefon global lansman sonrası ise çeşitli inceleme kanallarına konuk olmaya başladı. Xiaomi Mi 11'e dayanıklılık testi uygulayan JerryRigEverything de bu kanallardan sadece biri.

XİAOMİ Mİ 11 DAYANIKLILIK TESTİ İLE GÜNDEMDE

JerryRigEverything, Xiaomi Mi 11 dayanıklılık testi için yine kameralar karşısına geçti. Aslında onun için kameraların karşına geçti dememiz doğru olmaz. Zira kendisini yüzünü değil ellerini gösteriyor ve elleriyle telefonların dayanıklılık seviyesini ölçüyor. Tıpkı Mi 11'de yaptığı gibi. Xiaomi Mi 11'i dayanıklılık testinde ele alan kanal, ilk olarak telefonun Galaxy Note 20 Ultra gibi Gorilla Glass Victus ile korunan camını test ediyor. Burada 6.seviyede telefonun ekranının çizildiği görülebiliyor.