HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yıkımı yapılan ağır hasarlı bina sağlam evin üzerine devrildi! Korku dolu anlar kamerada

Yıkımı yapılan ağır hasarlı bina sağlam evin üzerine devrildi! Korku dolu anlar kamerada

01.06.2023 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan bir bina, ekiplerin kontrollü yıkımı esnasında hemen arkasında bulunan sağlam binanın üzerine devrildi. Korku dolu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ortalığın toz bulutu ile kaplandığı, bazı vatandaşların ise çığlık attığı duyuldu. İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan binaların kontrollü yıkımına devam ediliyor.

01

Kahramanmaraş’ta hasar tespit çalışmalarında ağır hasar aldığı belirlenen Onikişubat ilçesi Abdulhamidhan Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'ndeki 12 katlı binanın yıkımına başlandı.

03

Yıkım esnasında ağır hasarlı binanın bir kısmı, arkada bulunan 7 katlı binanın üzerine devrildi.

04

Yıkımı izleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ortalığın toz bulutu ile kaplandığı ve sağlam binanın bazı kısımlarında hasar meydana geldiği görüldü.

05

Anbean kaydedilen görüntülerde bazı vatandaşların ise çığlık attığı duyuldu.

06

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni bakanlık mı kuruluyor? AK Partili isim sinyali verdiYeni bakanlık mı kuruluyor? AK Partili isim sinyali verdi
O köyde öğretmenler ve imam hariç herkesin soyadı 'S' ile başlıyorO köyde öğretmenler ve imam hariç herkesin soyadı 'S' ile başlıyor
Altılı masa liderlerine çok konuşulacak sözler! 'Kılıçdaroğlu ile birebir görüştüm' Altılı masa liderlerine çok konuşulacak sözler! 'Kılıçdaroğlu ile birebir görüştüm'
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş bina

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den memur, emekli ve asgari ücret zammı açıklaması

AK Parti'den memur, emekli ve asgari ücret zammı açıklaması

Kur korumalı mevduat için yeni karar

Kur korumalı mevduat için yeni karar

Sinan Oğan için iki senaryo!

Sinan Oğan için iki senaryo!

Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! İstifa edecek mi? Açıklama geldi

Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti! İstifa edecek mi? Açıklama geldi

'İYİ Parti'nin ısrarı...' DEVA Partisi'nden dikkat çeken sözler

'İYİ Parti'nin ısrarı...' DEVA Partisi'nden dikkat çeken sözler

İYİ Partili isimden canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! '28 Mayıs itibarıyla Millet İttifak'ı bitmiştir'

İYİ Partili isimden canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! '28 Mayıs itibarıyla Millet İttifak'ı bitmiştir'

İlginizi Çekebilir

Kira anlaşmazlığı kanlı bitti! Emekli polis ev sahibi nişanlı çifti öldürdü

Kira anlaşmazlığı kanlı bitti! Emekli polis ev sahibi nişanlı çifti öldürdü

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Doğum lekesi sandı! Gerçek bambaşka çıktı...

Doğum lekesi sandı! Gerçek bambaşka çıktı...

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.