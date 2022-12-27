HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yıl sonunda orduya dünyayı sarsan emir! Vucic'ten "en yüksek savaş hazırlığı" talimatı: "Endişeye yer var"

Yıl sonunda orduya dünyayı sarsan emir! Vucic'ten "en yüksek savaş hazırlığı" talimatı: "Endişeye yer var"

27.12.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya 2022'nin bitmesine günler kala yeni bir savaşın patlak vermesinden endişe duymaya başladı. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Vucic, Sırbistan ordusuna "en yüksek savaş hazırlığında" olmaları talimatı verdi. Vucic'in talimatıyla ordu ve polis teyakkuza geçti. Savunma Bakanı Milos Vucevic, paniğe değil ancak endişeye yer olduğunu belirtti. Kosova sınırındaki barikatlar 2 haftadan uzun süredir kaldırılmazken maskeli kişilerce düzenlenen taşlı saldırı gerilime tuz biber ekti.

Yıl sonunda orduya dünyayı sarsan emir! Vucic'ten "en yüksek savaş hazırlığı" talimatı: "Endişeye yer var"

Kosova-Sırbistan sınırındaki gerilim had safhada. Çatışma an meselesi, Savunma Bakanı Milos Vucevic de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in verdiği talimatın bu anlama geldiğini ifade etti. Vucic'in talimatı üzerine ülkede ordu ve polis teyakkuza geçerken Kosova'nın kuzeyinde bir televizyon ekibine gerçekleştirilen saldırı tansiyonu yükseltti.

"HER DURUMDA SİLAHLI ÇATIŞMA ANLAMINA GELEBİLİR"

Savunma Bakanı Milos Vucevic, Vucic'in, Sırbistan ordusuna "en yüksek savaş hazırlığında" olmaları talimatı verdiğini ifade ederek, bunun gereken durumda silahlı çatışma anlamına gelebileceğini belirtti.

Paniğe yer olmadığını söyleyen Vucevic, "Ancak endişe için yer var. Belli ki sadece Sırbistan sorunların siyasi anlaşma ile çözüleceğine inanıyor. Karşı taraf (Kosova) sürekli olarak kendi başına hareket ediyor." dedi.

İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, Cumhurbaşkanı Vucic'in polislere de "hazır ol" emri verdiğini kaydederek, Kosova'daki Sırpların korunmasının hedeflendiğini aktardı.

BARİKATLAR KALDIRILMADI

Kosovalı Sırpların eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasına tepki olarak Kosova'nın kuzeyinde 10 Aralık'tan bu yana kurduğu barikatlar hala kaldırılmazken, son yaşanan olaylar Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliği yeniden tırmandırdı.

AA-20221222-29810237-29810225-SIRPLARIN_KOSOVANIN_KUZEYINDE_KURDUGU_BARIKATLAR_KALDIRILMADI

Sırbistan'ın genelkurmay başkanını sınır bölgesine göndermesinin ardından Kosova'nın kuzeyinde dün gece meydana gelen silahlı saldırı sonucu iki ülke karşı karşıya gelirken, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), gün içerisinde yaptığı açıklamada, saldırı olayının soruşturulduğunu belirtti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana 17 gündür ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AA-20221215-29748280-29748276-KOSOVANIN_KUZEYINDE_GERGINLIK_DEVAM_EDIYOR

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yaptı.

KOSOVA'DA MEDYA ÇALIŞANLARINA SALDIRI

Bu arada, Kosova'nın kuzeyindeki yerel bir televizyon ekibine maskeli kişilerce taşlı saldırı düzenlendi.

Kosova Gazeteciler Derneği AGK), Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Zubin Potok Belediyesine bağlı Zupç köyünde, maskeli kişiler tarafından "Klan Kosova" televizyonu çalışanlarına yönelik yapılan taşlı saldırıya tepki gösterdi.

AA-20221222-29811722-29811719-SIRPLAR_KOSOVANIN_KUZEYINDE_PROTESTO_GOSTERISI_DUZENLEDI

Bunun, aralık ayı içerisinde Kosova'nın kuzeyindeki medya çalışanlarına 4. saldırı olduğu ifade edilen açıklamada, "Bugün Zupç köyünde gazeteciler Qendresa Bellagoshi, Drin Demiri, kameraman Agon Bejtullahu ve şoför Elsad Sinani'den oluşan ekip taşlı saldırıya uğradı. Otomobilin kırılan camlarından hafif yaralanan gazeteci Bellagoshi ve şoför Sinani tedavi altına alındı." ifadelerine yer verildi.

Balkanlar'da gerilim had safhada! Balkanlar'da gerilim had safhada!
İki Balkan ülkesi arasında gerilim had safhada! İki Balkan ülkesi arasında gerilim had safhada!

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşta tansiyon giderek yükseliyor! Dünya Putin'in bu açıklamasını konuşuyor: Hepsini yok edeceğizSavaşta tansiyon giderek yükseliyor! Dünya Putin'in bu açıklamasını konuşuyor: Hepsini yok edeceğiz
2022'nin son Kabine Toplantısı başladı!2022'nin son Kabine Toplantısı başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'ü işaret etti!Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'ü işaret etti!
Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Kosova

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretten 1-2 gün sonra hemen zam geldi! Etiketlerdeki o detay şoke etti…

Asgari ücretten 1-2 gün sonra hemen zam geldi! Etiketlerdeki o detay şoke etti…

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'

Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'

Savaşta tansiyon giderek yükseliyor! Dünya Putin'in bu açıklamasını konuşuyor: Hepsini yok edeceğiz

Savaşta tansiyon giderek yükseliyor! Dünya Putin'in bu açıklamasını konuşuyor: Hepsini yok edeceğiz

Felaket filmi gibi! Ölü sayısı artıyor, Ulusal Muhafızlar konuşlandı

Felaket filmi gibi! Ölü sayısı artıyor, Ulusal Muhafızlar konuşlandı

Yüzlerce kişi mağdur! 7 kat arttı, 200 dolardan 1100 dolara çıkardılar

Yüzlerce kişi mağdur! 7 kat arttı, 200 dolardan 1100 dolara çıkardılar

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Beyler kendinize kaliteli bir parfüm hediye etmeye ne dersiniz? 2022'nin en iyilerini sizin için seçtik

Beyler kendinize kaliteli bir parfüm hediye etmeye ne dersiniz? 2022'nin en iyilerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.