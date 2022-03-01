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Yılan Adası'ndaki 13 askerin o anları dünya gündemine oturmuştu! Ukrayna Donanması açıkladı: Hayattalar

01.03.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlattığı ilk gün, Yılan Adası'ndaki 13 askerin, Rus savaş gemisine kafa tuttuğu ve teslim olmadığı anlar dünyanın gündemine oturmuştu. Daha sonra ise askerlerin çıkan çatışmada öldüğü sanılmıştı. Ukrayna Donanması'ndan yapılan açıklamada askerlerin hayatta olduğu belirtildi.

Rusya'nın, Ukrayna topraklarına başlattığı işgal operasyonu altıncı gününde devam ederken, harekatın ilk gününde meydana gelen ve dünyanın gündemine oturan bir olayda yeni gelişme yaşandı.

Rus savaş gemisi, harekatın ilk günü (perşembe) Karadeniz'de bulunan Yılan Adası'na yanaşarak bölgede bulunan 13 Ukrayna askerine teslim olma çağrısı yaptı. Askerler teslim olmayı reddetti. Kısa bir süre sonra da tümünün Rus bombardımanında hayatını kaybettiği iddia edildi.

Askerlerin, bombardıman öncesi kaydedilen son sözleri ise sosyal medyada gündeme oturdu. Ses kaydında, Rus gemisinden, "Tüm silahlarını teslim etmeniz ve teslim etmenizi öneririm. Aksi takdirde ateş açacağım, anlaşıldı mı?" anonsu yapılıyor.

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Anonsun ardından Ukraynalı askerlerin kendi aralarında "Bu kadarmış" dediği ve savaş gemisine "Rus gemisi, buradan defol" diye yanıt verdiği duyuluyor.

ZELENSKİY: KAHRAMAN İLAN EDİLECEKLER

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, askerlerin "cesaretini" takdir eden bir açıklama yapmış ve tümünün "savaş kahramanı ilan edileceğini" duyurmuştu.

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"KARDEŞLERİMİZ HAYATTA"

Askerlerin akıbet tam olarak bilinmese de öldükleri iddia edilmişti. Ukrayna Donanması ise Yılan Adası'ndaki 13 askerin hâlâ hayatta olduğunu açıkladı. Donanmanın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Kardeşlerimiz hayatta ve iyi" denildi.

"MÜHİMMATLARI BİTTİ"

Adadaki sınır muhafızlarının ve denizcilerin 'Rus işgalcilerin saldırılarını iki defa cesurca püskürttüğü ama mühimmatları bittiği için savaşmaya devam edemediği' belirtildi. Açıklamada Rusya, adadaki deniz fenerleri, kuleler ve antenler dahil 'alt yapının tamamını' yok etmekle ve ana karayla iletişimi kesmekle suçlandı.

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