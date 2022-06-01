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  4. Yılan ısırığı can aldı! Tarlada hareketsiz bir şekilde buldular

Yılan ısırığı can aldı! Tarlada hareketsiz bir şekilde buldular

01.06.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Derik ilçesinde bir kişiyi, tarla sulaması yaptığı esnada yılan ısırdı. Yılan tarafından ısırılan kişinin sulama yapılan tarlada hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılan ısırığı can aldı! Tarlada hareketsiz bir şekilde buldular

Mardin'in Derik ilçesinde 28 yaşındaki Servet Arslan, tarla sulaması yaptığı sırada yılan ısırması sonucu yaşamını yitirdi.

AYAĞINDAN YILAN ISIRDI

Derik'in kırsal Hisaraltı Mahallesi’nde oturan, 2 çocuk babası Servet Arslan, dün sabah 2 kilometre uzaklıktaki araziye gitti. Pınarcık Mahallesi’nde tarla sulaması yaptığı sırada Arslan'ın sol ayağından yılan ısırdı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Arslan'ın gece saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine yakınları, sulama yapılan tarlaya gitti. Hareketsiz yattığı görülünce jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Arslan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne götürülen Arslan'ın cansız bedeni, morga konuldu.

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Yapılan ön otopside Arslan'ın, yılan ısırması sonucu öldüğü belirtildi. Arslan’ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilirken, Hisaraltı Mahallesi’nde toprağa verildi. (DHA)

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Mardin
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