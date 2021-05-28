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  4. Yılanı eliyle yakaladı, rahatlığı ''pes'' dedirtti: Derli toplu, dolgun bir yılan

Yılanı eliyle yakaladı, rahatlığı ''pes'' dedirtti: Derli toplu, dolgun bir yılan

28.05.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 50 daireli bir siteye giren yılanı gören vatandaşlar korkuya kapıldı. Yardım istedikleri vatandaş ise, yılanı eliyle yakaladı. Yılanı yakalayan kişinin rahatlığı şaşırtırken yılanı, ''derli toplu, dolgun bir yılan'' şeklinde tarif etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde bir sitenin bahçesine yılan girdi. Yılanı gören site sakinleri korkuya kapıldı. 2 metre uzunluğundaki yılan bahçede bulunan taşların arasına saklandı. Yılan site sakinlerinin korkuya kapılmasına sebep oldu.

ELLERİYLE YAKALADI

Yılandan korkan vatandaşlar Akçalar Mahallesi'nde oturan ve yılanları eliyle yakalayan Youtuber İbrahim Sargın'dan yardım istedi. Yılanın bulunduğu siteye gelen Sargın, yılanı saklandığı yerde elleriyle yakaladı. Yakaladığı yılanı çuvala koyup doğaya bıraktı. Yılanın yakalanması ve doğaya salınması anbean kaydedildi.

Yılanın kilo ve boyunu da ölçen Sargın yılan için, ''Derli toplu, dolgun bir yılan'' ifadelerini kullandı.

(İHA)

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