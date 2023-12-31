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    4. Yılbaşı çiçeği kokinanın bakımı nasıl yapılır? Kokina nasıl yetiştirilir?

    Yılbaşı çiçeği kokinanın bakımı nasıl yapılır? Kokina nasıl yetiştirilir?

    29.12.2023 00:48 | Son Güncelleme:
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    Sevdiklerine hediye etmek için bir buket çiçek hazırlatmayı düşünenler, buket içerisine kokina çiçeği eklenmesini de isteyebilirler. Minik kırmızı meyveleriyle yeşile renk katan kokina, sonbahar temalı çiçek buketlerinde hoş bir görünüm sağlayabilir. Ayrıca evinin dekoruna çiçek eklemeyi düşünen kişiler için de uygun bir bitkidir. Peki, kokinanın bakımı nasıl yapılır? Kokina nasıl yetiştirilir?

    Kokina çiçeğinin toplandığı kokina ağacı, genel olarak denize yakın ve sahil bölgelerinde yetişmektedir. Kokinanın ana vatanı Güney Avrupa olsa da zamanla ülkemize kadar gelmiştir. Ülkemizde İstanbul’da yetişir; ormanlık bölgelerde daha çok bulunur. İran ve Akdeniz yakınlarında da yetişir. Kokina, ağustos ayından aralık sonuna kadar; Kıyı Karadeniz’de, Marmara’da ve Akdeniz’de hasat edilmeye hazır hâle gelmektedir. Dünya genelinde popüler hâle gelen kokina, İran’dan Portekiz’e kadar kendine geniş bir yaşam alanı edinmiştir. Kış mevsiminin karlı ve ılık olduğu bölgelerde, karlar arasından canlı kırmızı rengiyle kendini gösterir.

    Kokina çiçeği nedir?

    Kokina çiçeği, Yunanca kırmızı manasını taşıyan kokino kelimesinden türemiş ismi ile bilinir. Tarihte Rumların süslemelerde, özel davetlerde ya da evlerinde tercih ettiği bu bitki sene boyunca yeşil kalabilmektedir. Aynı zamanda yılbaşı dönemine de denk gelmesi nedeniyle yılbaşı çiçeği olarak, başlangıçların ve şansın simgesi olarak bilinir.

    Yılbaşı çiçeği nedir? Yılbaşı çiçeğine ne ad verilir? Yılbaşı çiçeği nedir? Yılbaşı çiçeğine ne ad verilir?

    Kendine has özellikleriyle tanınan kokina çiçeğinin yaşam koşulları oldukça sadedir. Aşırı soğuk ve sıcak iklimlere alışkın olmayan bu çiçeğin bakımı evlerde bile yapılabilmektedir. Çok fazla bakım istememesi, kırmızı meyvesi ve yeşil yapraklı görüntüsü nedeniyle sıklıkla dekoratif amaçlı da kullanılır. Yeşil yapraklarına ip yardımıyla bağlanmış olan kırmızı, yuvarlak meyvelerin adı Silcan’dır. Zehirli olduğu bilinen ve sadece görsel amaçlı kullanılan bu meyvenin tüketilmesi tavsiye edilmez.

    Çiçeğin yapraklarının sağlık açısından faydaları olduğu söylenir. Öyle ki toplandıktan sonra kurutulan kokina kökünün, ödem attırıcı ve idrar söktürücü özelliğinin olduğu iddia edilir. Aynı zamanda hemoroid tedavisinde kullanıldığı görülürken, antibakteriyel özelliğinin de olduğu söylenir.

    Ancak eğer bu tür bir sağlık sorununuz varsa, uzman bir doktor ile görüşmek en doğrusu olacaktır. Bitkisel ürünlerin etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve yan etkileri olabilir. Ayrıca, özellikle kronik bir sağlık sorununuz varsa, uzman bir doktorun önerisi olmadan bitkisel takviyeler veya ilaçlar kullanmaktan kaçınmalısınız.

    Kokina (yılbaşı çiçeği) nedir? Yılbaşında neden kokina alınır? Kokina (yılbaşı çiçeği) nedir? Yılbaşında neden kokina alınır?

    Kokina bakımı nasıl yapılır?

    Yılbaşı çiçeği kokina, sadece ülkemizde değil, Dünyanın pek çok ülkesinde yeni yıl zamanlarında tezgahlarda görülmeye başlar. Kokinanın yeni yılda evlere şans, bereket ve uğur getireceğine inanılır. Demet olarak satılan kokina çiçeği aslında iki ayrı bitkinin bir araya getirilmesi ile oluşur. Yeşil yapraklı olanlar farklı bir bitki, kırmızı meyvelerin bulunduğu farklı bir bitkidir. Meyveler bir ip yardımıyla dallara bağlanır ve bu şekilde bir görsel uyum sağlanır.

    Yılbaşı çiçeği bakımı oldukça kolaydır. Öncelikle uygun bir biçimde hazırlanmış demet seçilmelidir. Dikenimsi sert ve keskin yaprakları olduğundan bakım esnasında ufak tefek kesiklere sebep olabilir. Bunları engelleyebilmek için koruyucu bir eldiven kullanılabilir.

    Tüm bu detaylardan sonra kokina bakımı ise oldukça zahmetsiz bir işlemdir. Öyle ki suya ve ışığa çok ihtiyaç duymaz. Çiçeğin serin bir ortamda bekletilmesi ve haftalık olarak sulanması yeterlidir.

    Kırmızı renkteki meyvelerin bakımı ise daha kolaydır. Sprey başlıklı bir şişe yardımıyla haftada 1-2 kere püskürtme yöntemiyle meyvelerin nemli kalması yeterlidir. Aynı işlem kokina dallarına da yapılarak, yeşil yapraklarının canlı kalması sağlanabilir.

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