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  4. Yılbaşı gecesi ölü bulunmuşlardı! Ölüm nedenleri kesinleşti

Yılbaşı gecesi ölü bulunmuşlardı! Ölüm nedenleri kesinleşti

04.08.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yılbaşı gecesi binanın kapalı otoparkında otomobil içinde cansız bedenleri bulunan Hüseyin Şahinoğlu (25), Halil İbrahim Altıntaş (25) ve Burak Karakoç'un (24) aracın egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği Adli Tıp Kurumu incelemesi ile belirlendi. Savcılık, rapor üzerine gençlerin ölümüyle ilgili takipsizlik kararı verdi.

Yılbaşı gecesi ölü bulunmuşlardı! Ölüm nedenleri kesinleşti

Evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Şahinoğlu ile arkadaşları Halil İbrahim Altıntaş ve Burak Karakoç’un cansız bedenleri, 1 Ocak 2021'de Şahinoğlu'nun oturduğu Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi’ndeki 3 katlı binanın girişindeki kapalı otoparkta bulundu.

3 gencin cesetlerinin bulunduğu Şahinoğlu'na ait otomobilde boş alkol şişeleri de bulundu. Ayrıca otoparkta bulunan iki otomobilin de motor kaputlarının açık olduğu belirlendi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yine gençlerin içinde bulundukları aracın çalışır vaziyette olduğu; ancak yakıtının bitmesi nedeniyle bir süre sonra kendiliğinden stop ettiği anlaşıldı. Cesetler üzerinde yapılan incelemede ise herhangi bir darp ve cebir ya da kesici alet izine rastlanılmadı.

TAKİPSİZLİK KARARI

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, 3 gencin ölümüyle ilgili elde edilen deliller detaylı rapor için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan gelen otopsi raporu, soruşturma dosyasına girdi.

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Raporda gençlerin ölümüyle ilgili "Ölümün karbonmonoksit zehirlenmesi ve boğucu gaz (bütan) soluma sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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Raporda sahte alkol zehirlenmesine dair bir iz bulunulmadığı ifade edildi. Olayla ilgili hiç bir şikayetin bulunmaması ve 3 kişinin de zehirlenme sonucu ölümlerinin tespiti üzerine savcılık takipsizlik kararı verdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Ankara
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