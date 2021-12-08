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Yılbaşı hazırlıklarına başlayanlar için en güzel kozmetik temalı hediye önerileri

06.12.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir yılı daha geride bırakmaya sayılı günler kaldı. Haliyle yılbaşı heyecanı da şimdiden başladı! Yeni yıla mutlu bir başlangıç yapmasını istediğiniz sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel kozmetik temalı hediye seçeneklerini sizler için araştırdık.

Yılbaşı hazırlıklarına başlayanlar için en güzel kozmetik temalı hediye önerileri

Yılbaşına hediyesiz girmek mümkün mü? Tabii ki hayır! İster yılbaşı çekilişi yapın ister sevdiğiniz herkesi mutlu edecek seçenekler arayın, güzel bir hediyeyle yeni yılın gelişini çok daha keyifli bir şekilde kutlayabilirsiniz. İşte, sevdiklerinizi mutlu edecek ve yeni yılı neşeyle kucaklamanızı sağlayacak en iyi hediye önerileri! Haydi, bu listeye birlikte göz atalım.

1. Göz alıcı bir makyaj için Flamingo Far Seti

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Makyaj yapmayı seven ancak göz makyajına ekstra özen gösteren sevdikleriniz için harika bir önerimiz var: Flamingo Far Seti! Sıcak ve soğuk tonları dengeleyen orijinal karışımı ile bakışları üzerinize çekmeye yardım eden far, kolayca sürülebiliyor. Bakır tonlarından boz kahvelere, pembe ve mavi tonlarından ışıltılı farlara kadar geniş bir renk yelpazesine sahip olan üründe tam 42 farklı renk yer alıyor. Dağılma yapmayan ürün, uzun süre tazeliğini koruyor.

Hem simli hem mat tonlar ile makyaj keyfini katlayacak 42'li Flamingo Far Seti'ni buradan satın alabilirsiniz.

2. Tüm kozmetik ürünleriniz onunla güvende: Loviver Mini Buzdolabı

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Kozmetik ürünlerin çoğunu buzdolabında saklamak gerekiyor. Peki, bunun için özel bir ürüne ne dersiniz? Loviver Mini Buzdolabı, kompakt boyutu ve tutma sapı sayesinde kolayca taşınabiliyor. Böylece makyaj ürünlerinin her daim elinizin altında ve güvende olmasını sağlıyor. 4 litrelik kapasitesi ile makyaj ürünleri için yeterli bir alan sunan buzdolabı, 12 V çakmak fişi ile çalışıyor ve soğutma özelliğinin yanı sıra ürünleri sıcak tutmak için de kullanılabiliyor.

Çok fonksiyonlu ve kullanışlı Loviver Mini Buzdolabı'nı incelemek ve sipariş oluşturmak için sizi böyle alalım.

3. Dağınıklığa veda edin: Beaupretty

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Dağınıklıktan hoşlanmayanlar için mükemmel bir hediye seçeneği olan Beaupretty Makyaj Malzemesi Düzenleyici; tuvalet masasındaki dağınık görüntüyü yok etmekle kalmıyor, estetik tasarımı ile ortama şık bir dokunuş yapıyor. Makyaj fırçaları, maskeler, ojeler ve diğer kozmetik ürünler için kullanışlı birçok bölmeye sahip olan düzenleyici, tüm malzemelerin rahatlıkla sığabileceği yeterli depolama alanına sahip. Yüksek kaliteli malzeme ile üretilen organizer, dayanıklı olduğu için uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Kompakt boyutu sayesinde kolayca taşınabiliyor.

Şık tasarımı ile çok seveceğiniz Beaupretty Makyaj Malzemesi Düzenleyici'yi incelemek ve sipariş oluşturmak isterseniz böyle buyurun.

4. Nem dengesini sağlamış bir cilt için Clinique Moisture Surge

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Cildine iyi davranan sevdiklerinize ihtiyaç duyduğu bakımı hediye etmeye ne dersiniz? Clinique Moisture Surge 100 Saat Cilt Bakım Seti, nem ihtiyacı olan ciltler için geliştirilmiş özel formülü ile kapsamlı bir bakım sunuyor. Set içerisinde 100 saate kadar etkili olan 50 ml nemlendirici, 96 saat nem koruma teknolojisine sahip 5 ml göz kremi ve 30 ml gece maskesi bulunuyor. Yumuşak dokuya ve hoş kokuya sahip set, cildi nemlendirirken pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına da imkan tanıyor.

Clinique Moisture Surge 100 Saat Cilt Bakım Seti'ni buradan satın alabilirsiniz.

5. Hepsi bir arada bakım için Procsin Üçlü Serum Paketi

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Kapsamlı bir bakım seti hediye etmek isteyenlere sıradaki önerimiz Procsin Üçlü Serum Paketi. Cilt lekelerinden kurtulmaya imkan tanıyan, gözenekleri sıkılaştıran ve yoğun nemlendirme özelliği ile kırışıklıklarla mücadele eden bu harika set ile sevdiklerinizi mutlu etmek çok kolay. Cildin esnekliğini artırarak daha genç ve ışıltılı bir görünüme kavuşmasına olanak tanıyan serumlar, 10 dakikalık aralarla peş peşe uygulanabiliyor.

Her akşam yatmadan önce narin hareketlerle masaj yaparak uygulandığında etkisini kısa sürede hissettiren Procsin Üçlü Serum Paketi için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Çekici dudaklar için GNX

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3 boyutlu olağanüstü etkisi ile dolgun ve çekici dudaklara sahip olmaya imkan tanıyan GNX'in özel serisi, mat görünümlü 12 farklı renkte ruj içeriyor. Hafif yapısı ile dudaklarda kadifemsi bir his bırakan ürün, topaklanmıyor. Mat bir görünüme sahip olan rujlar, dudakta kuruluğa ya da çatlamaya neden olmuyor. 8 saat boyunca kalıcı olan rujlar, her makyaj stiline kolayca uyum sağlıyor.

Dudakta doğal şekilde dağılan ve dengeli bir görünüm yakalayan GNX 12'li Mat Ruj Özel Seri'yi detaylı incelemek ve sipariş oluşturmak isterseniz sizi böyle alalım.

7. "Hediyemde her şey tam olsun." diyenlere Popfeel Makyaj Seti

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Sırada yine harika bir önerimiz var: Popfeel Makyaj Seti! Kapatıcıdan göz farına, fondötenden kaş kalemine, maskeden ruja kadar birçok kozmetik ürünün yanı sıra fırça ve süngerler ile kapsamlı bir içeriğe sahip olan set; makyaj sırasında ihtiyaç duyulabilecek hemen her malzemeye sahip. Üstelik tüm bu kozmetik ürünleri portatif, kullanışlı ve su geçirmez çantası sayesinde seyahatlerde de rahatlıkla yanınızda götürmeniz mümkün.

Makyaj yapmayı sevenler için harika bir yeni yıl hediye seçeneği olan Popfeel Makyaj Seti'ni incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Baştan çıkarıcı bir bakış için Estee Lauder Supreme Eye Göz Bakım Seti

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Zamana karşı hiçbir şey direnemiyor. Göz çevresi gibi hassas bölgeler de haliyle bakıma ihtiyaç duyuyor. Estee Lauder Supreme Eye Göz Bakım Seti, değişen ihtiyaçlar için oldukça etkili. Set içinde bulunan göz kremi, kadifemsi dokusu ile göz çevresini besleyerek sıkı ve canlı bir görünüme kavuşmasına yardım ediyor. Serum ise yoğun nemlendirme özelliği ile aydınlık ve eşit bir cilt tonu elde etmeye imkan tanıyor. Özel formüllü maskara da baştan çıkarıcı bakışlar için daha hacimli kirpikler vadediyor.

Günlük bakım rutininin vazgeçilmezi olmaya aday Estee Lauder Supreme Eye Göz Bakım Seti için böyle buyurun.

9. "Hediyemi yanından ayırmasın!" diyenlere Londo Makyaj ve Seyahat El Çantası

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Hem kaliteli hem şık bir hediye olan Londo Makyaj ve Seyahat El Çantası, uygun ölçüleri sayesinde elde ya da çantada rahatça taşınabiliyor. İç fermuarlı cebi ile oldukça kullanışlı olan çanta, şık ve ince tasarımı ile göz dolduruyor. Gerçek deriden üretilen çantanın dayanıklı dikişleri, uzun yıllar sorunsuz bir kullanım imkanı tanıyor. Makyaj ürünlerini kolayca taşımaya olanak sağlayan çanta, hoş dokusu ile göz dolduruyor.

Konforlu bir kullanım imkanı sunan Londo Makyaj ve Seyahat El Çantası'nı incelemek ve sepetinize eklemek için buraya tıklayın.

10. Yeni yılda ışıltılı bir cilt için Garnier Yüz ve Göz Maske Seti

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Yılbaşı hediyesi olarak seçtiğimiz son ürün ise Garnier Yüz ve Göz Maske Seti. Kağıt maske sevenleri çok mutlu edecek bu sette hem yüz hem göz için iki adet ürün bulunuyor. C vitamini içeren yüz maskesi, kurumadan cilde nüfuz ederek koyu lekelerin açılmasını sağlıyor. Aydınlık bir görünüm sunan maske, cildin 1 haftalık nem ihtiyacını karşılıyor. Anında etkisini gösteren ürün, ferah ve ışıltılı bir görünüme kavuşmaya yardım ediyor. Gözlerde oluşan şişkinliklerle ve koyu halkalarla mücadele eden göz maskesi ise ince kırışıklıkları azaltıyor.

Sadece 15 dakikada pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilt görünümü sağlayan Garnier Yüz ve Göz Maske Seti'ni sepetinize eklemek için buraya tıklayın.

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