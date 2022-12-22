HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yılbaşı öncesi sahte içki tedirginliği arttı! Bu uygulama ise hayat kurtarıyor

Yılbaşı öncesi sahte içki tedirginliği arttı! Bu uygulama ise hayat kurtarıyor

22.12.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıl öncesi sahte içki dolaşımı arttı. Birçok kişi içki alırken tedirgin olmaya başladı. Ticaret Bakanlığı da sahte içkinin önüne geçmek için bandrol kontrol uygulamasını devreye soktu. Uygulamanın adı BÜİS olarak geçiyor. Uygulama, aldığınız içkinin sahte olup olmadığını göstererek adeta hayat kurtarıyor.

Yılbaşı öncesi sahte içki tedirginliği arttı! Bu uygulama ise hayat kurtarıyor

2022'yi geride bırakmak, yeni yılı karşılamak üzereyiz. Yılbaşı öncesi birçok vatandaş ise sahte içki korkusu yaşamaya başladı. Sahte içki hastanelik ediyor, hatta can alıyor. Peki aldığınız içkinin sahte olup olmadığını nasıl anlayacaksınız?

SAHTE İÇKİYİ TESPİT EDEN UYGULAMA

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Yeni yıl öncesi sahte içki dolaşımı arttı. Birçok kişi içki alırken tedirgin olmaya başladı. Ticaret Bakanlığı da sahte içkinin önüne geçmek için bandrol kontrol uygulamasını devreye soktu.

iç2

Uygulamanın adı BÜİS. Üstünde darphanenin logosu var. Gelir İdaresi Başkanlığı Bandrollü Ürün İzleme Sistemi.

BÜİS UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Uygulamayı açıyorsunuz ve önce bandrolü okutuyorsunuz. Bandrolü okuttuktan sonra da hemen yan tarafındaki barkoda da yine uygulamadan bakıyorsunuz.

Ondan sonra uygulama sizi yönlendiriyor. Bandrollerdeki hologramın değişip değişmediğini kontrol etmenizi istiyor.

Renk değiştiriyorsa 'Evet'e basıyorsunuz. Ve ürününüzün sahte olup olmadığını kolay bir şekilde anlayabiliyorsunuz.

Eğer aldığınız şişe sahteyse o zaman da uygulama "Uygunsuzluk tespit edildi" uyarısını veriyor. Sorunlu durum bildirimine basıp satılan yeri şikayet ediyorsunuz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ses kayıtları ortaya çıktı! Tacizci kadın iki ayda 22 bin 217 kez… Ses kayıtları ortaya çıktı! Tacizci kadın iki ayda 22 bin 217 kez…
Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Çok konuşulacak fark: Yüzde 24...Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Çok konuşulacak fark: Yüzde 24...
Erdoğan "Oğluna sahip çık" diye seslendi: Kendine başka ebeveynler arıyorErdoğan "Oğluna sahip çık" diye seslendi: Kendine başka ebeveynler arıyor
Anahtar Kelimeler:
sahte içki

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret saat kaçta açıklanacak! Gözler Erdoğan'a çevrildi

Asgari ücret saat kaçta açıklanacak! Gözler Erdoğan'a çevrildi

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

Hem ev hayallerinden hem araçlarından oldular! "Dini bütün, zengin adam dedik..."

Hem ev hayallerinden hem araçlarından oldular! "Dini bütün, zengin adam dedik..."

Sahte doktor skandalında yeni detaylar!

Sahte doktor skandalında yeni detaylar!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.