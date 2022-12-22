Yılbaşı öncesi sahte içki tedirginliği arttı! Bu uygulama ise hayat kurtarıyor

2022'yi geride bırakmak, yeni yılı karşılamak üzereyiz. Yılbaşı öncesi birçok vatandaş ise sahte içki korkusu yaşamaya başladı. Sahte içki hastanelik ediyor, hatta can alıyor. Peki aldığınız içkinin sahte olup olmadığını nasıl anlayacaksınız?

SAHTE İÇKİYİ TESPİT EDEN UYGULAMA

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Yeni yıl öncesi sahte içki dolaşımı arttı. Birçok kişi içki alırken tedirgin olmaya başladı. Ticaret Bakanlığı da sahte içkinin önüne geçmek için bandrol kontrol uygulamasını devreye soktu.

Uygulamanın adı BÜİS. Üstünde darphanenin logosu var. Gelir İdaresi Başkanlığı Bandrollü Ürün İzleme Sistemi.

BÜİS UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Uygulamayı açıyorsunuz ve önce bandrolü okutuyorsunuz. Bandrolü okuttuktan sonra da hemen yan tarafındaki barkoda da yine uygulamadan bakıyorsunuz.

Ondan sonra uygulama sizi yönlendiriyor. Bandrollerdeki hologramın değişip değişmediğini kontrol etmenizi istiyor.

Renk değiştiriyorsa 'Evet'e basıyorsunuz. Ve ürününüzün sahte olup olmadığını kolay bir şekilde anlayabiliyorsunuz.

Eğer aldığınız şişe sahteyse o zaman da uygulama "Uygunsuzluk tespit edildi" uyarısını veriyor. Sorunlu durum bildirimine basıp satılan yeri şikayet ediyorsunuz.

