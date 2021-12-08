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Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık ve 1 Ocak 2022 resmi tatil mi?

08.12.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. 31 Aralık 2021 tarihinde okullarda ders işlenip işlenmeyeceği yeni yıla sayılı günler kala gündeme gelen konuların başında oldu. Peki yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık ve 1 Ocak 2022 resmi tatil mi? İşte merak edilenler...

Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık ve 1 Ocak 2022 resmi tatil mi?

1 Ocak ve 31 Aralık tarihlerinin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. 31 Aralık'ta okullarda ders işlenip işlenmeyeceği de araştırılan konulardan biri oldu.Geçtiğimiz yıl koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Peki bu yıl yılbaşı tatili kaç gün olacak?

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2022 yılı yılbaşı tatilinin durumu çalışanlar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 31 Aralık 2021 Cuma günü çalışacak olanlar '31 Aralık yarım gün mü?' sorusunu merak ediyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanmış fakat 31 Aralık resmi tatil olarak yer almamıştı.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda bulunan bilgilere göre 31 Aralık tarihi resmi tatil olmayacak. 1 Ocak 2021 günü ise yılbaşı tatili olarak yer alıyor.

31 Aralık 2021 günü bu seneki takvime göre Cuma gününe denk geliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda bulunan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmekte. Yılbaşı tatilinden bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün veya resmi tatil olarak nitelendirilmemiş durumda.


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