Yılbaşı yasağında kargolar çalışıyor mu? 1 Ocak yılbaşı yasağında kargolar açık mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle zorlu geçen 2020 yılının ardından tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm vatandaşlar 2021 yılına yepyeni umutlarla girmeye hazırlanıyor. Ülkemizde sokağa çıkma yasağı kapsamında geçecek olan yılbaşı tatili nedeniyle vatandaşlar kısıtlamaya dair bazı detayları araştırıyor. Bu nedenle yılbaşı sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...

YILBAŞI YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda yılbaşında 31 Aralık 2020 saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak 2021 saat 05.00’te sona erecek 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı gerçekleşecek. Bu nedenle vatandaşlar tarafından 1 Ocak yılbaşı tatilinde kargoların çalışıp çalışmayacakları araştırılıyor.

Genelgeye göre; sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesinde ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yer alıyor. Dolayısıyla kargoların 4 günlük sokağa çıkma yasağında çalışmamaları için kısıtlamayla alakalı önlerinde bir engel bulunmuyor.