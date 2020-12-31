Yılbaşı yasağında kargolar çalışıyor mu? 1 Ocak yılbaşı yasağında kargolar açık mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle zorlu geçen 2020 yılının ardından tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm vatandaşlar 2021 yılına yepyeni umutlarla girmeye hazırlanıyor. Ülkemizde sokağa çıkma yasağı kapsamında geçecek olan yılbaşı tatili nedeniyle vatandaşlar kısıtlamaya dair bazı detayları araştırıyor. Bu nedenle yılbaşı sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...
Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda yılbaşında 31 Aralık 2020 saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak 2021 saat 05.00’te sona erecek 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı gerçekleşecek. Bu nedenle vatandaşlar tarafından 1 Ocak yılbaşı tatilinde kargoların çalışıp çalışmayacakları araştırılıyor.
Genelgeye göre; sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesinde ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yer alıyor. Dolayısıyla kargoların 4 günlük sokağa çıkma yasağında çalışmamaları için kısıtlamayla alakalı önlerinde bir engel bulunmuyor.
Sokağa çıkma yasağı kargo şirketleri üzerinde etkili olmadığı ve kargo şirketleri bu kısıtlamadan muaf oldukları için resmi tatil olan 1 Ocak yılbaşı gününde de kargoların çalışıp çalışmayacakları araştırılıyor. 1 Ocak resmi tatil olduğu için bazı kargolar 1 Ocak 2021 tarihinde çalışmayabiliyor. Bu durum, kargo şirketinden kargo şirketine değişkenlik gösterebiliyor. Bazı kargo şirketleri 1 Ocak 2021 tarihinde resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyeceklerini duyurdu.
Aras Kargo, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile 1 Ocak tarihinde çalışıp çalışmayacaklarını duyurdu. Aras Kargo’nun konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda; “1 Ocak Cuma, yılbaşı resmi tatil olması sebebi ile operasyonel işleyişimize 1 gün süre ile ara vereceğiz. 2 Ocak Cumartesi günü 09:30 itibariyle mesaimize devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.
Yurtiçi Kargo da resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı ve 1 Ocak Cuma günü birimlerinin hizmet vermeyeceğini, kargo teslimatlarının 2 Ocak Cumartesi günü itibarıyla gerçekleştirileceğini duyurdu. 31 Aralık gününde ise tüm birimlerinin çalışma saatleri içinde hizmet vereceğini açıkladı. Ayrıca Yurtiçi Kargo, 1 Ocak Cuma günü saat 10.00 ile 20.00 arasında 444 99 99 numaraları çağrı merkezinin hizmet vereceğini belirtti.
Sürat Kargo da Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Sürat Kargo, 31 Aralık Perşembe günü şube ve acentelerinin standart çalışma saatlerinde hizmet vereceğini ancak 1 Ocak Cuma günü tüm şubelerinin ve acentelerinin resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını belirtti. 2 Ocak Cumartesi günü ise Sürat Kargo’nun tüm şube ve acenteleri standart işleyişlerine devam edecek.