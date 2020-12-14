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  4. Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak? Kritik kabine toplantısı bugün

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak? Kritik kabine toplantısı bugün

14.12.2020 09:10 | Son Güncelleme:
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Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak? Kritik kabine toplantısı bugün

Koronavirüsle mücadelede ek yasakların mı yoksa esneme kararlarının mı alınacağı bugün belli olacak. Gözler Beştepe'deki kabine toplantısına çevrilirken, kritik toplantıda 'Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak?"' sorusunun da yanıtının belli olması bekleniyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm Türkiye'de hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise tam kapanma uygulaması devam ederken gözler bugün Beştepe'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi.

ESNEME Mİ EK YASAKLAR MI?

Salgında son durumun ve uygulanan kısıtlama kararlarının ele alınacağı kabine toplantının ardından ek yasakların mı yoksa esnemenin mi geleceği merak ediliyor.

YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son 14 günlük tabloyla ilgili bir sunum yapacağı öğrenilirken, "Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak?" sorusunun da yanıtının belli olması bekleniyor.

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YÜZ YÜZE EĞİTİM VE UZAKTAN EĞİTİM

Kritik toplantıda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un raporu doğrultusunda yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitimle ilgili nasıl bir yol haritasının izlenmesi gerektiği masaya yatırılacak.

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