Yılbaşında evlerde toplananlara 3 bin 150'şer lira para cezası!

Koronavirüs vaka sayılarının hızla artmaya devam etmesiyle Türkiye genelinde hafta içi 21:00-05:00 arası, hafta sonu da iki gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı.
Vaka sayılarının yılbaşı gecesi artmasından endişelenen yetkililerin bulaşı önlemek için 4 gün boyunca sokağa çıkmayı yasaklaması gündemde.
Yılbaşı haftasında sokağa çıkma kısıtlamasının 31 Aralık perşembe günü başlayarak 4 Ocak pazartesiye kadar sürmesi bekleniyor.
Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün ise bugünkü köşesinde evlerde toplamanın önüne geçilmesi için gelen ihbar sonrası aynı ortamda bulunan her kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesileceğini iddia etti.