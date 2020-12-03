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  4. Yılbaşında evlerde toplananlara 3 bin 150'şer lira para cezası!

Yılbaşında evlerde toplananlara 3 bin 150'şer lira para cezası!

03.12.2020 10:15 | Son Güncelleme:
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Yılbaşında evlerde toplananlara 3 bin 150'şer lira para cezası!

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağının uygulanması konuşulurken, evlerde toplanmanın önüne geçebilmek için gelen her ihbarın değerlendirileceği ve aynı ortamdaki her kişiye 3 bin 150 TL ceza yazılacağı iddia edildi.

Koronavirüs vaka sayılarının hızla artmaya devam etmesiyle Türkiye genelinde hafta içi 21:00-05:00 arası, hafta sonu da iki gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı.

YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Vaka sayılarının yılbaşı gecesi artmasından endişelenen yetkililerin bulaşı önlemek için 4 gün boyunca sokağa çıkmayı yasaklaması gündemde.

Yılbaşı haftasında sokağa çıkma kısıtlamasının 31 Aralık perşembe günü başlayarak 4 Ocak pazartesiye kadar sürmesi bekleniyor.

EVLERDE TOPLANANLARA 3 BİN 150 TL PARA CEZASI

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün ise bugünkü köşesinde evlerde toplamanın önüne geçilmesi için gelen ihbar sonrası aynı ortamda bulunan her kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesileceğini iddia etti.

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