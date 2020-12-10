Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladı! Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle geçtiğimiz günlerde yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı. Bu doğrultuda hafta içi ve hafta sonu çeşitli sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Alınan yeni tedbirler ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Daha önce yılbaşında 4 gün yasak olma ihtimaline ilişkin bilgiler paylaşılmıştı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından konuyla alakalı önemli açıklamalar yaptı. Peki, yılbaşında kaç gün yasak?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yılbaşında kutlama planları yapmayı düşünen vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının yılbaşında da olup olmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarla birlikte yılbaşında yeni bir kısıtlamanın olup olmayacağı ile ilgili soruya da cevap verdi. Bakan Koca, yılbaşı gecesinin de kısıtlamaya tabi olduğunu söyledi. Şimdi vatandaşlar tarafından kısıtlamanın kaç gün olacağı araştırılıyor.

YILBAŞINDA KAÇ GÜN YASAK VAR?

Bakan Koca, kısıtlamanın gün sayısına ilişkin de bir açıklama yaptı. Bakan Koca, gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek haftanın sonuçlarının ve salgının seyrinin belirleyeceğini söyledi. Diğer yandan vatandaşlar arasında yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabileceğine dair araştırmalar yapılıyor.