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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladı! Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

10.12.2020 13:56 | Son Güncelleme:
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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca açıkladı! Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan yeni tedbirlerin ardından vatandaşlar yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna cevap arıyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında kaç gün yasak var?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle geçtiğimiz günlerde yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı. Bu doğrultuda hafta içi ve hafta sonu çeşitli sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Alınan yeni tedbirler ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Daha önce yılbaşında 4 gün yasak olma ihtimaline ilişkin bilgiler paylaşılmıştı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından konuyla alakalı önemli açıklamalar yaptı. Peki, yılbaşında kaç gün yasak?

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YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yılbaşında kutlama planları yapmayı düşünen vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının yılbaşında da olup olmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarla birlikte yılbaşında yeni bir kısıtlamanın olup olmayacağı ile ilgili soruya da cevap verdi. Bakan Koca, yılbaşı gecesinin de kısıtlamaya tabi olduğunu söyledi. Şimdi vatandaşlar tarafından kısıtlamanın kaç gün olacağı araştırılıyor.

YILBAŞINDA KAÇ GÜN YASAK VAR?

Bakan Koca, kısıtlamanın gün sayısına ilişkin de bir açıklama yaptı. Bakan Koca, gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek haftanın sonuçlarının ve salgının seyrinin belirleyeceğini söyledi. Diğer yandan vatandaşlar arasında yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabileceğine dair araştırmalar yapılıyor.

YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili Bilim Kurulu’nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin geçtiğimiz günlerde DHA’ya açıklama yapmıştı. Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelecek olan yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının olabileceğini belirtmişti. İlhan, belki 31 Aralık’tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlamanın söz konusu olabileceğini değerlendirmişti. Bu sayede yılbaşı vesilesiyle toplumda insanların hareketliliğinin de azaltılmış olabileceğini, dışarıda ve ev içinde bir araya gelmenin engellenebileceğini aktarmıştı. Ramazan Bayramı’nda da aynı kısıtlamanın yapıldığının hatırlatan İlhan, bu süreçte 4 gün daha kısıtlama yapılarak enfeksiyonun önünün alınmaya çalışılabileceğini söylemişti.

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı beklentileri nedeniyle bu sene oldukça farklı şekilde yaşanacak gibi görünüyor. Prof. Dr. İlhan, kısıtlama olsa bile evlerde verilebilecek olası partilere de değinmişti. Filyasyona bakıldığı zaman evde bir araya gelmeden kaynaklı hastaların olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, toplum açısından öz sorumluluğun gerekliliğine dikkat çekerek yılbaşının olabildiğince çekirdek aile ile yaşanmasının önemini vurgulamıştı. Prof. Dr. İlhan, insanların evlerde bir araya gelmemesi gerektiğine vurgu yaptı ve vatandaşların evde parti yapmalarını önermediklerini söylemişti. Zorunluluktan dolayı bir araya gelecek insanlar için ise içeriye temiz hava girmesine, maske takılmasına ve mesafeye uyulmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine “Sokağa Çıkma Kısıtlamaları” konulu genelge gönderilmişti. Genelgede yeni bir karar alınana kadar hafta içi saat 21.00 - 05.00, hafta sonu cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı belirtilmişti. Genelgede “Yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi, bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması” gibi bir ifade de yer alıyor. Şimdi konuyla ilgili olarak alınacak güncel tedbirler ve yapılacak açıklamalar bekleniyor.

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