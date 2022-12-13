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  4. Yılbaşını kabusa çevireceklerdi! 6 ilde operasyon, yakalandılar

Yılbaşını kabusa çevireceklerdi! 6 ilde operasyon, yakalandılar

13.12.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı öncesi sahte alkole yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 kişi yakalanırken, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan alkollü içki sıvısı ele geçirildi.

Yılbaşını kabusa çevireceklerdi! 6 ilde operasyon, yakalandılar

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretimi yapıp, piyasaya sürmeye hazırlanan şüpheliler olduğunu belirledi. Polis, yaptığı çalışmalarda sahte içki üretimi yapan 20 şüpheliyi tespit etti. Çalışmaların ardından, bu sabah İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.

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DEĞERİ 1 MİLYON TL

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyonu bulan bin 937 litre alkol ve çok sayıda etiket ve bidon ele geçirildi. Şüphelilerin ürettikleri sahte içkiyi, dezenfektan bidonları içinde saklayarak, bu şekilde piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA


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sahte alkol

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