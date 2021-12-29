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  4. Yılbaşının vazgeçilmezi hindi, fiyatıyla cep yakıyor! Vatandaş sorup geçiyor

Yılbaşının vazgeçilmezi hindi, fiyatıyla cep yakıyor! Vatandaş sorup geçiyor

29.12.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da yetiştirilen hindi, tavuk ve kazlar yılbaşı öncesi semt pazarında sergilenmeye başladı. Kilogramına göre fiyat biçilen hindiler ise cep yakıyor. 250 liradan başlayan fiyatlar 500 liraya kadar ulaşıyor. Hindi satıcısı Ali Önal, “Yem pahalı olduğu için millete de bir şey diyecek halimiz yok. Piyasa durgun, alan yok. Hazıra da alıştık. Az önce bir vatandaş fiyatını sordu. Ben fiyatı söyleyemeden hanımı gitti. Kim yolacak, uğraşacak diyor” dedi.

Yılbaşının vazgeçilmezi hindi, fiyatıyla cep yakıyor! Vatandaş sorup geçiyor

Burdur’da yılbaşı için semt pazarında satışa çıkarılan hindiler fiyatlarıyla cep yakıyor. 250 liradan başlayıp 500 liraya kadar çıkan fiyatlar nedeniyle vatandaşlar sadece fiyatları sormakla kalıyor.

FİYATI GÖREN GERİ DÖNÜYOR

Fiyatların yüksek olma nedeni ise üreticiye göre yem fiyatlarındaki pahalılık. Yılbaşı akşamı için hindi almayı düşünen vatandaşlar ise tezgahların önüne gelerek sadece fiyatını sorabiliyor. Fiyatları duyanlar geri dönüyor. Vatandaşların hazıra da alıştığını belirten Ali Önal, “Yem pahalı olduğu için millete de bir şey diyecek halimiz yok. 250 lira diyen var, 500 lira diyen de var. Piyasa durgun, alan yok. Hazıra alıştık. Az önce bir vatandaş fiyatını sordu. Ben fiyatı söyleyemeden hanımı gitti. Kim yolacak, uğraşacak diyor” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Burdur
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