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Yılda 100 bin zararlı böceği yok eden karıncalar devasa yuvalarıyla dikkat çekiyor

05.06.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika’da belgesellerden görmeye alıştığımız devasa büyüklükteki dev karınca yuvaları Uludağ’da ortaya çıktı. Özellikle kene düşmanı olan kırmızı orman karıncalarının yaptıkları yuvalar, çam ağaçlarının diplerinde ilginç görüntüler oluşturuyor.

Yılda 100 bin zararlı böceği yok eden karıncalar devasa yuvalarıyla dikkat çekiyor

Uludağ’da karıncaların yaptığı boyu metreyi bulan yuvalar, mangal kömürü ocaklarını andırıyor. Dev yuvalar görenleri hayretler içinde bırakırken bu karıncalar ormanın gönüllü koruyucuları olarak adlandırılıyorlar.

Karıncalar yuvasının olduğu 30-40 dekarlık alanda kenede dahil zararlı böcekleri temizliyor. İsmini salgıladığı formik asitten alan kırmızı karınca, Anadolu’da yetişen diğer karıncalara göre daha iri ve büyük yapıya sahip.

''ORMANIN GÖNÜLLÜ KORUYUCULARI''

Kırmızı orman karıncalarının ormanın gönüllü koruyucuları olduğunu ifade eden Uludağ Milli Parklar Alan Kılavuzu Hasan Ören, "Bu karıncalar orman zararlılarının baş düşmanıdırlar. her türlü tırtılı, böceği, yaprak arılarını ve bitki bitlerini yiyerek ormana fayda sağlarlar. Bir karınca kolonisinde yaklaşık 300 bir işçi karınca bulunmaktadır. Bir koloni yılda 24 kilo zararlı böceği yemektedir. Karıncalar yuvalarını kurumuş ağaç kütükleri yanında kurarlar bu karıncalar et obur canlılardır. Bunların ağızlarında formik asit vardır. Bir canlıyı yok edecekleri zaman tükürerek formik asidini salgılayarak etkisiz hale getirip yok ederler. 1 hektar alanda 15 tane yuva bulunur. Biz bu karıncaları Uludağ Çobankaya ve Sarıalan arasında çokça görmekteyiz. Toprak altında galeriler açarak kışı 1 ve 2 metre derinlikte geçirmektedirler. Bir kolonisi yılda 100 bin zararlı böceği yok ediyor. Bu karıncaların muhakkak korunması lazım" dedi.

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(İHA)

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