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YILDIRIM: DEVLETİN VALİSİNE HAKARET ETMEYE HAKKI YOKTUR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 22:35 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Belgrad Ormanı'nda Elazığlılar ile piknikte buluştu.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Belgrad Ormanı'nda Elazığlılar ile piknikte buluştu. Yoğun bir ilgi ile karşılanan Yıldırım piknik alanında kurulan sahneden Elazığlılara seslendi.

Yıldırım, piknik yapan vatandaşları dolaşarak bayramlarını kutladı, onlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra kurulan sahneye çıkan Yıldırım buradan piknik yapan vatandaşlara seslendi. Yıldırım'ın "23 Elazığ'ın plakası ve 23 Haziran'da seçim olacak bütün Elazığlılardan destek bekliyoruz' demesi alkış aldı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN YERİNDE OLSAM ÖZÜR DİLERDİM

Ekrem İmamoğlu'nun hatalı olduğunu ve özür dilemesi gerektiğini belirten Yıldırım; "Ben o muhabbete girmeye niyetim yok ama ben daha önce de çağrımı yaptım. Vali şahsını değil bu ülkeyi, devleti temsil ediyor. Orada istenmeyen olaylar yaşanmış olsa bile Ekrem Bey haklı bile olsa, sorumluluk ona aittir. Hiçbir şekilde devletin valisine hakaret etme hakkı yoktur. Kendisinin yerinde olsam özür dilerdim, bu kadar basit" dedi.

"KÜRDİSTAN ATATÜRK'ÜN KULLANDIĞI BİR İSİM"

Diyarbakır il binası önünde yaptığı konuşmada "Kürdistan" kelimesini kullanmasının eleştirilmesi sorulan Binali Yıldırım, "Ne olmuş? PKK'ya itirazı olan mı var? Bir terör örgütü, bundan şüphesi olan varsa tepki göstersin. Kürdistan sözü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin kurulmasından önce İstiklal mücadelesi için bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür. Ben ifade ettiğim bundan ibaret. Bu ülkenin her karış toprağında yaşayan insanlar, vatandaşlarımız bizim birinci sınıf vatandaşlarımızdır. Hiç kimse Kürtleri ötekileştirmeye çalışmasın biz etle kemik gibiyiz. Birbirimizden ayrılmayız, binlerce yıl bu topraklarda birlikte yaşadık, kader birliği yaptık. Bundan sonra da inadına bir ve beraber olacağız, kardeş olacağız. Ay Yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşayacağız. Bu kadar açık ve net söylüyorum" diye konuştu.

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