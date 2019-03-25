HABER

Yıldırım, Sancaktepe'de hemşehrileriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 19:39 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Memleketimiz önemli bir yerde yer alıyor. Bu topraklarda hayatta kalmak çok kolay değil. Her zaman içeride ve dışarıda kardeşliğimizi, birliğimizi bozmaya çalışanlar mutlaka oluyor. Ama 16 yılda ne yaparsa yapsınlar, asla kardeşliğimizi bozamadılar. Bunu 15 Temmuz'da denediler. Ama meydanlara inen bu millet alçaklara gereken dersi verdi"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin önemli bir yerde bulunduğunu ve bu topraklarda hayatta kalmanın da hiç kolay olmadığını belirterek, "Her zaman içeride ve dışarıda kardeşliğimizi, birliğimizi bozmaya çalışanlar mutlaka oluyor. Ama 16 yılda ne yaparsa yapsınlar, asla kardeşliğimizi bozamadılar. Bunu 15 Temmuz'da denediler. Ama meydanlara inen bu millet alçaklara gereken dersi verdi." dedi.

Yıldırım, Sancaktepe'deki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde Erzincanlılarla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Burada hemşehrilerine hitap eden Yıldırım, seçime 6 gün kaldığını ifade ederek destek istedi.

"Erzincan'ın iklimi sert, insanı mert evlatlarıyız." diyen Yıldırım, "Hepimiz, İstanbul'a gurbete geldik ama bir şeyi unutmadık. O da memleket sevgisi ve sevdasıdır. Her zaman yüreğimizin, aklımızın bir yerinde muhakkak memleketimiz var. Erzincan depremlerden, afetlerden çok çekti. Ancak, Erzincan'da son 16 yıldan beri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük hizmetler yaptık. Sadece Erzincan'ın yollarına 4 milyar lira yatırım yaptık." diye konuştu.

Halkın verdiği destek sayesinde 16 yıldır alınlarının akıyla memlekete hizmet ettiklerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sizler, her zaman yanımızda oldunuz. Varlığınızı hep yanımda hissettim. Dualarınız en büyük destekçimiz oldu. Memleketimiz önemli bir yerde yer alıyor. Bu topraklarda, hayata kalmak çok kolay değil. Her zaman içeride ve dışarıda kardeşliğimizi, birliğimizi bozmaya çalışanlar mutlaka oluyor. Ama 16 yılda ne yaparsa yapsınlar, asla kardeşliğimizi bozamadılar. 15 Temmuz'da denediler. Ama meydanlara inen bu millet alçaklara gereken dersi verdi. Erzincanlı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber alçaklara 'Dur' dedi. Şimdi yine bazıları ellerini ovuşturuyor. Akılları sıra, ülkemizin birliğine, beraberliğine zarar verecekler. Kardeşliğimizi bozmak istiyorlar. Erzincan, onlara fırsat verir mi? Erzincan kardeşliğin adıdır. Erzincan, farklılıkları zenginlik olarak gören bir ilimizdir."

Erzincan'da Alevi, Sünni, Kürt ve Türklerin birlikte, beraber, kardeşçe yaşadıklarını ve yine barış içinde yaşamaya devam edeceklerine dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birliğimize ve beraberliğimize hiç kimse zarar veremez. Allah nasip eder de bu mübarek şehirde başkan olursam var gücümle çocuklarımız, kadınlarımız ve erkeklerimiz için çalışmaya devam edeceğim. Onların aydınlık yarınları için sizlerin desteğiyle bu şehri dünyada parmakla gösterilen şehirler arasına sokacağız. Bunun 16 yılda Türkiye ve Erzincan'da yaptık. İstanbul'da haydi, haydi yaparız."

Program, Erzincanlıların, günün anısına Binali Yıldırım'a ödül takdim etmesiyle sona erdi.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Yüksekova’da ev sular altında kaldıYüksekova’da ev sular altında kaldı
Türkiye'den ABD'nin skandal kararına ilk tepki!Türkiye'den ABD'nin skandal kararına ilk tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım final Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancaktepe seçim çalışmaları

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Mustafa Cengiz noktayı koydu! 'Görevimizin başındayız'

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD uluslararası hukuku yok saydı

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına ilk tepki!

Donald Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzaladı

Trump, çok tartışılan kararnameyi imzaladı!

İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.