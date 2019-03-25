Yıldırım, Sancaktepe'de hemşehrileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin önemli bir yerde bulunduğunu ve bu topraklarda hayatta kalmanın da hiç kolay olmadığını belirterek, "Her zaman içeride ve dışarıda kardeşliğimizi, birliğimizi bozmaya çalışanlar mutlaka oluyor. Ama 16 yılda ne yaparsa yapsınlar, asla kardeşliğimizi bozamadılar. Bunu 15 Temmuz'da denediler. Ama meydanlara inen bu millet alçaklara gereken dersi verdi." dedi.

Yıldırım, Sancaktepe'deki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde Erzincanlılarla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Burada hemşehrilerine hitap eden Yıldırım, seçime 6 gün kaldığını ifade ederek destek istedi.

"Erzincan'ın iklimi sert, insanı mert evlatlarıyız." diyen Yıldırım, "Hepimiz, İstanbul'a gurbete geldik ama bir şeyi unutmadık. O da memleket sevgisi ve sevdasıdır. Her zaman yüreğimizin, aklımızın bir yerinde muhakkak memleketimiz var. Erzincan depremlerden, afetlerden çok çekti. Ancak, Erzincan'da son 16 yıldan beri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük hizmetler yaptık. Sadece Erzincan'ın yollarına 4 milyar lira yatırım yaptık." diye konuştu.