Yıldız çiçeği özellikleri ve uygun bakım koşulları nelerdir?

Güzelliği ve renkleriyle en çok tercih edilen saksı çiçeklerinden yıldız çiçeği geçmişten günümüze büyük ilgi görmektedir. Meksika kökenli bu çiçek bakımları uygun şekilde yapıldığında yaz ve sonbaharda açar. Siz de yıldız çiçeğinin bakımı ve yıldız çiçeğinin yapımı gibi konuları merak ediyorsanız yazımızda sorularına yanıt bulabilirsiniz. Yıldız Çiçeği Nedir? Yıldız çiçeği Asteraceae familyasından, Dahlia cinsini oluşturan papatyagillerden bir bitkidir. Yaz ve sonbahar aylarında çiçek açar. Gövdesi çalı, kökleri yumru biçimindedir. Görüntüsü yıldız şeklinde olan bitkinin anavatanı Meksika’dır. Meksika’nın adeta ulusal çiçeği kabul edilir. Yıldız çiçeğinin anlamı sabırdır. Doğru bakım yapıldığında yaz ve sonbahar aylarında uzun süre çiçekli kalır. Yıldız şeklinde olan eşsiz görüntüsü sayesinde gönüllerde taht kurmuştur. Halk arasında genelde Dalya çiçeği diye anılır ve ülkemizde de sıkça karşılaştığımız bir bitkidir. Özellikle çiçek reyonlarının vazgeçilmezidir. Normalde topraklı satılan bitki vazo bitkisi olarak da kullanılır. Yalnız bu şekilde en fazla on gün hayatta kalmaktadır. Ayrıca bilimsel ismi Dahlia olan yıldız çiçeğinin birçok çeşidi vardır.

Yıldız Çiçeğinin Genel Özellikleri Nelerdir? Yıldız çiçekleri yumru şeklinde bitkilerdir. Boyutları 30- 40 cm arasındadır. Birçok çeşidi vardır ve çeşidine göre renk, boyut ve şekilleri de değişiktir. Çeşitleri itibariyle 11 sınıfa ayrılırlar. Genelde yağışlı ve rüzgarlı havayı severler. Yağışlı geçen mevsimlerde hızlı büyürler. Meksika’da fazla sıcak ve kurak geçen mevsimlerde solarlar. Ülkemizde de genelde kışın kurumaya meyillidirler. Kışın toprağın altında olan kısımların soğuğa dayanıklılığı çok azdır. Belli bir dereceye kadar sorun yaratmaz fakat -12 derece soğukları yaşayan bir yerde yetiştiriyorsanız üstlerini yaprak, gübre ve toprak karışımları gibi ürünlerle kapatabilirsiniz. Toprağının da hafif nemli olması gerekir. Bu onları ilkbahara kadar koruyacaktır. Havalar ısınınca üstlerindeki ürünleri kaldırabilirsiniz. Havanın sıcaklığı ile birlikte tekrar kendine gelecek ve büyümeye başlayacaktır. Yıldız Çiçeğinin Çeşitleri Nelerdir? Birçok çeşidi olan yıldız çiçeğinin yalnızca üç çeşidinden bahsedeceğiz. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: Dahlia excelsa: Kasımda çiçeklenen bu türün boyu 6cm’ye kadar ulaşır. Dallanmaz ve erguvan rengindedir.

Dahlia imperialis: Sonbahar ve kış aylarında çiçeklenen bu türün boyu 2 ila 5 metre arasındadır. Beyaz ve sarı renkler bir aradadır.

Dahlia merckii: Leylak renginde olan bu tür 60 ila 90 cm arasındadır. Yıldız Çiçeğinin Faydaları Yıldız çiçeğinin muhteşem görüntüsüyle mest etmesinin yanında birçok faydası vardır.

Mide şişkinliğine ve ağrılarına iyi geldiği bilinir.

Nezle, grip, boğaz ağrısı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Balgam söktürücü özelliği de vardır.

Süt bezlerinde oluşan tıkanıkların açılmasını sağlar.

Ciltte meydana gelen kızarma, morarma, şişme olaylarında cildin iyileşme sürecine yardımcı olur.

Az terleme veya hiç terleyememe sorunu olan kişilerin terlemesini artırır.

Romatizma ağrılarını azaltmada birebirdir.

Kadınlarda adet döneminde oluşan ağrılara iyi gelir.

Bebeklerde gaz çıkaramama sorununun giderilmesinde kullanılır.

Ağızda meydana gelen yaraların tedavisinde kullanılır. Yıldız Çiçeğinin Hastalıkları Fazla sulama, akşam sulamaları gibi nedenlerden dolayı yıldız çiçeklerinde külleme ve mildiyö gibi hastalıklar olur. Ayrıca rüzgarsız bahçeler de yıldız çiçekleri için uygun değildir ve bu hastalıklara sebep olabilir. Yine de böyle bir yerde yıldız çiçeği besliyorsanız o zaman sulama saatlerine özen göstermelisiniz. Akşam sulamak yerine sabah sulamanız önerilir ve sadece gerekli olduğu zaman sulamanız gerekir.

En büyük düşmanları sümüklüböcekler ve salyangozlar olan yıldız çiçeğininin hastalıkları genelde daha küçükken meydana gelir. Kulağakaçan böcekleri bu küçük çiçeğin tomurcuklarının içine girerek orada birtakım zararlar oluşturur. Yine bazı yaprak bitleri de yıldız çiçeğinde tahribat yapabilir. Örümcek bitler diye adlandırılan kırmızı örümcekler bu bitlerin arasında en fazla zarar verenleri oluşturur. En kötü yönü de görünmedikleri için bir önlem alamamanızdır. Bunun için düzenli bakımını yapmalısınız. Yıldız çiçeklerinde bir diğer hastalık yapraklarının renk bozukluğuna uğramasıdır. Maalesef bu renk bozukluğu mantara kadar gidebilir. Yıldız Çiçeğinin Toprağı Nasıl Olmalıdır? Suyu kolay süzebilen ve asitli topraklar yıldız çiçeği için gayet idealdir. Böyle bir imkanınız yoksa veya bahçenizde yetiştirecekseniz toprağa biraz perlit koyarak veya toprağı kestane toprağı ile karıştırarak bu sorunu çözebilirsiniz. Bu şekilde daha havadar ve asitli bir toprak elde etmiş olursunuz. Yıldız Çiçeğinin Yetiştirilmesi Nasıl Olur? Güneşi çok seven yıldız çiçeğinin tohumunu kesinlikle güneş alan yere ekmelisiniz. Sıcaklığın oda sıcaklığından biraz fazla olması gerekir. Ayrıca ortamı esintili olmalıdır. Fazla sulama gerektirmeyen çiçeğe yalnızca toprak kuruduğunda su verilmelidir.