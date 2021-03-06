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Yıldız Holding Kadın Platformu fırsat eşitliğini güvence altına alacak

Recep Demircan Recep Demircan 06.03.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Yıldız Holding Kadın Platformu fırsat eşitliğini güvence altına alacak

Yıldız Holding, tüm şirketlerinde fırsat eşitliği kültürünü daha güçlü ve daha kalıcı bir yapıya dönüştürecek önemli bir adım atarak Yıldız Holding Kadın Platformu’nu hayata geçirdi. Platform sayesinde Yıldız Holding çatısı altındaki kadın çalışanların etkinliğinin daha da güçlendirilmesi ve kadın liderliğinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Yıldız Holding, kuruluşundan bu yana tüm şirketlerinde titizlikle uygulanan fırsat eşitliğine dayalı iş kültürünü daha da güçlendirmek amacıyla Yıldız Holding Kadın Platformu’nu hayata geçirdi.

Platformun kuruluşunu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde tüm çalışanlarına duyuran Yıldız Holding, kadınların iş hayatında görünürlüklerinin artması adına girişimlerde bulunmayı ve Holding bünyesindeki kadın çalışanların aktif katılımıyla yeni düzenlemelere imza atmayı taahhüt ediyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker’in himayesindeki Yıldız Holding Kadın Platformu’nun elçilik (Ambassador) görevini ise Begüm Mutuş üstleniyor.

'İŞ DÜNYASINDA FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASINA LİDERLİK ETMEYİ SORUMLULUĞUMUZ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Platformun kuruluşuyla ilgili bir değerlendirme yapan Begüm Mutuş şunları ifade etti:

“Yıldız Holding’de daima adalete, liyakate ve fırsat eşitliğine dayalı bir iş kültürü hâkimdi. Şimdi de bu kültürü daha kalıcı bir yapıya kavuşturmak ve fırsat eşitliğine odaklı bir işveren markası olarak anılmak üzere Yıldız Holding Kadın Platformu’nu kurmuş bulunuyoruz. Kadınların iş hayatında daha fazla temsil edilmesine, üst yönetimde ve kritik noktalarda daha çok sayıda kadının görev almasına, iş dünyasında fırsat eşitliğinin sağlanmasına liderlik etmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu sorumluluğu yerine getirmek, dayanışma kültürümüzü daha da güçlendirmek, dünyanın farklı coğrafyalarındaki kadın çalışanlarımızın hak ve yükümlülüklerini dengelemek açısından Platformumuzun büyük fayda sağlayacağına inanıyorum.”

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