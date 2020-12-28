HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yılın son kabine toplantısı bugün! Masada yılbaşındaki önlemler ve aşılama takvimi var

Yılın son kabine toplantısı bugün! Masada yılbaşındaki önlemler ve aşılama takvimi var

28.12.2020 07:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yılın son kabine toplantısı bugün! Masada yılbaşındaki önlemler ve aşılama takvimi var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Yılın son kabine toplantısında yılbaşında alınacak önlemlerin ana gündem maddesi olması beklenirken, yeni tedbirler ve aşılama takvimi de masada olacak.

2020'nin son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.

YILBAŞINDAKİ ÖNLEMLER MASADA

Beştepe’de bugün yapılacak toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koronavirüsle mücadele kapsamında 31 Aralık saat 21.00’den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağında alınacak ek önlemlerle ilgili kapsamlı bir sunum yapması planlanıyor.

AŞILAMA TAKVİMİ

Toplantıda koronavirüsün son durumu, alınan tedbirlerin etkisi ve aşı çalışmaları da ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Kabinede alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Takipçilerini mest etti! Takipçilerini mest etti!
Silivri’de iki aile arasında silahlı kavgaSilivri’de iki aile arasında silahlı kavga
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

Skandalın sinyalini verdiler! Yunanistan'dan kara suları hamlesi

Skandalın sinyalini verdiler! Yunanistan'dan kara suları hamlesi

Şike mi yapıldı? Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Şike mi yapıldı? Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

ABD'deki patlamanın şüphelisinin intihar bombacısı olduğu ortaya çıktı

ABD'de şok gelişme! İntihar bombacısı olduğu ortaya çıktı

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı

Kısıtlama sona erdi, hareketlilik başladı

Silivri’de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Silivri’de iki aile arasında silahlı kavga

Kadıköy’de korkunç olay! 80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti

80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti

Aksaray'da trafikte dehşet! Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması: Zorlayıcı bir uygulama olmayacak

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.