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Yıllar geçtikçe gençleşiyor! Herkes gençlik sırrını merak ediyor..."50 yaşında her zamankinden iyi görünüyorum"

01.03.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar boyunca yaşanan stres, yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, cilt bakımını aksatma çok daha yaşlı bir görünüme sebep olabiliyor. Oysaki yaşam alışkanlıklarınızı değiştirerek yıllar sonra çok daha genç görünmeniz mümkün. TikTok'ta 40 yaşındaki ve 50 yaşındaki fotoğraflarını paylaşan bir kadının zaman geçtikçe gençleşmesini sağlayan sırrı merak edildi.

Yıllar geçtikçe gençleşiyor! Herkes gençlik sırrını merak ediyor..."50 yaşında her zamankinden iyi görünüyorum"

Kırışıklıklar ve yorgun görünümler olduğumuzdan daha yaşlı görünmemize neden olabiliyor. Genç ve dinamik bir görünüm için günlük alışkanlıklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. 51 yaşındaki Annamaria Kalebic, TikTok hesabında yayınladığı videoda genç görünümüyle ilgi çekti. Annamaria yaptığı açıklamalarda her zaman böyle görünmediğini belirtti.

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22 yaşında bir kızı olan Annamaria, TikTok hesabında şimdiye kıyasla 40 yaşında nasıl göründüğünün fotoğraflarını paylaştı. Paylaştığı videoya "Kim olduğumu kaybettiğim 40'lı yaşlarım." yazdı. Daha sonra 40 yaşındaki fotoğraflarından oluşan bir koleksiyonu ve kendine güveninin eksik olduğu gösterdi.

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KIYAFETLERİNİ VE SAÇ STİLİNİ DEĞİŞTİRDİ

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Annamaria 40'lı yaşlarındayken sarı saçlarını uzun bir bob halinde kestirmiş ve vücudunu saran uzun gömlekler ve süveterler giymişti. Ancak güzel kadın kendini ve gençliğini 50 yaşında yeniden bulduğunu açıkladı. Bir sonraki fotoğraf setinde, Annemarie uzun saçlarını dalgalı yapmıştı ve daha şık, trend giysiler giyiyordu.

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Gönderiye "40'lı yaşlarımda kendime olan güvenimi ve kendi stil anlayışımı kaybetmek zordu, ama şimdi her zamankinden daha iyi olduğumu hissediyorum, 50'lerimdeyim" yazdı.

GENÇLİK SIRRI MERAK EDİLDİ

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"Hayat sana ne getirirse getirsin, asla kendini yazma. Derine in ve daha güçlü geri dön." Paylaşılan video kısa süre içerisinde viral oldu. İnsanlar, annenin görünüşü ve yontulmuş fiziği karşısında şaşkına döndü ve birçoğu onun nasıl böyle bir dönüşüm yaşadığını sordu.

DİSİPLİN VE TUTARLILIK ÖNEMLİ

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Annemarie başka bir videoda vücuduna ulaşmanın sırlarını açıkladı. "Sır yok. Sadece disiplin ve tutarlılık." Birçoğu, yıllara meydan okuyan kadının geriye doğru yaşlandığını iddia etti. Biri şöyle dedi: "Vay canına! Geriye doğru yaşlanıyorsun."

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