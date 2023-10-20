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Yıllar sonra ameliyatla gözleri açıldı, büyük acıyla yüzleşti: Malatya'da enkazları görünce içim parçalandı

20.10.2023 11:41 | Son Güncelleme:
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Malatya'da yıllar önce sol gözü görme yetisini kaybeden, 4 yıl önce de sağ gözünde yüzde 90 oranında görme kaybı oluşan 83 yaşındaki Meryem Hakalmaz, ameliyat ile sağlığına kavuştu. Yeniden görmeye başlayıp, taburcu olan Hakalmaz, "Şimdi gözüm açıldı, dünyayı görüyorum çok şükür ama enkazları görüyorum. İçim parçalanıyor. Allah'ım, Rabb’im bir daha göstermesin" dedi.

Yıllar sonra ameliyatla gözleri açıldı, büyük acıyla yüzleşti: Malatya'da enkazları görünce içim parçalandı

Yıllar önce sol gözü görme yetisini kaybeden, 4 yıl önce de sağ gözünde yüzde 90 görme kaybı oluşan 4 çocuk annesi Meryem Hakalmaz, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kontrol sonucunda ameliyat kararı verildi. Hakalmaz, 18 Eylül'de Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özge Sarıtaş tarafından ameliyat edildi. Operasyon sonrası sağ gözündeki görme kaybı tamamen giderilen, sol gözü için de tedavisi süren Hakalmaz, taburcu oldu.

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'SOL GÖZÜMÜ YILLAR ÖNCE KAYBETTİM'

Deprem felaketinde gözlerinin görmediğini, sadece yaşananları duyduğunu belirten Meryem Hakalmaz, "Şimdi gözüm açıldı, dünyayı görüyorum çok şükür ama enkazları görüyorum. İçim parçalanıyor. Allah'ım, Rabbim bir daha göstermesin. Bütün Müslümanlarımıza, bütün insanlarımıza büyük bir acı. Rabb’imden gelmiş yine bir şey yapamayız. Sol gözümü yıllar önce kaybettim. 4 yıl önce de sağ gözümden bir ameliyat geçirdim ve tamamen görmemeye başladım. Enkazları görünce içim parçalandı. 'Keşke böyle görmeseydim' dedim ama bir yandan da şükretmemiz lazım. Allah bir daha göstermesin" dedi.

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'GÖZÜNDEN YAŞLAR AKTI'

Meryem Hakalmaz'ın kızı Fatma Özer ise annesinin yıkımları görünce çok etkilendiğini belirterek, "Annemin gözü açıldıktan sonra enkazları gördü. Şehrin böyle olduğunu gördü. Bize bu kadarını tahmin etmediğini söyledi. Gözünden yaşlar akıyor. Şimdi, sürekli depremi konuşuyoruz. Gözü göreli onu konuşuyoruz. Bizim anlattığımız kadarıyla biliyordu ama şimdi kendi gözüyle gördü. Zaten kimsenin anlatmasına gerek kalmadı" diye konuştu.

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'RUTİN MUAYENE YAPTIRIN' TAVSİYESİ

Op. Dr. Özge Sarıtaş, "Hastamız şu anda kendi işlerini yapabildiği için günlük hayatını artık bağımsız bir şekilde devam edebiliyor. Katarakt normalde saydam olan lensin opaklaşması sonucunda hastalarda görme azalması neden olan bir durum. Hastamızın kataraktı mevcuttu ve muayenelerde bunu tespit ettikten sonra ameliyat önerdik. Hastamız uzun yıllardır gözü görmeyen ve tek gözü az gören bir hasta. Kataraktını beklettiği için sert bir katarakta sahipti. Ancak ameliyatını başarılı bir şekilde geçekleştirdik ve çok iyi düzeyde görmekte. Ancak hastalarımıza bu kadar bekletmemelerini, zamanında ameliyat olmalarını öneriyoruz. Çünkü bu durumda eğer katarakt sertleşirse; ameliyatta risk artmakta, iyileşme süreci uzamakta. O yüzden rutin muayenelerini yaptırsınlar. Bazen hastalar görmediğini fark etmeyebiliyor, özellikle ileri yaştaki hastalar" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya enkaz

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