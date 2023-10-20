Gelecek Partili vekil Sema Silkin Ün'ün 'Gazze' paylaşımı tepki topladı! Fatih Altaylı: 'Böyle bir edepsizlik ben hayatımda görmedim'

Hamas 7 Ekim'de İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlatmıştı. Hamas, İsrail'de düzenlenen bir festivale gelen, Alman dövme sanatçısı Shani Louk'u kaçırmıştı. Louk'un Hamas'a ait bir kamyonun kasasında iç çamaşırlarına kadar soyulmuş ve hareketsiz biçimde yattığı görüntüsü sosyal medyada paylaşılmıştı.

PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLADI

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Shani Louk'a atıfta bulunarak kamyonet kasasında kefenlenmiş cansız bedenlerin olduğu bir fotoğrafa yer verdi.

Paylaşımında Ün şunları ifade etti:

“Çok öfkeliyim en çok da İsrail medyasının yalanlarına kanıp bir avuç Filistinliyi yalnız bırakanlara. Gündelik kıyafeti iç çamaşırı türevi olan birinin kamyonet kasasındaki görüntüsü üzerinden dünyayı ayağa kaldıranlar savaş suçu aradığınız bir kamyonet kasası varsa işte burada."

"BÖYLE BİR EDEPSİZLİK BEN HAYATIMDA GÖRMEDİM"

Ün'ün paylaşımına çok sayıda kişi tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında Gazeteci Fatih Altaylı da vardı. Altaylı yaptığı açıklamada "Silkinin kendinize gelin hanımefendi. Soyadınıza uygun davranın. Böyle bir edepsizlik ben hayatımda görmedim" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı şunları ifade etti:

"Bu hanımefendi keşke soyadındaki gibi bir silkinip kendine gelsin. Bu hanımefendiye şunu sormak isterim;

Kurbanlar arası bir arış mı düzenlendi? Netanyahu terörü ve Hamas terörünün kurbanları arasında kıyafetle ilgili bir yarışma mı yapacağız? Kapalı giyinenlerin üzülmesine üzülüp, açık giyinenlerin öldürülmesine üzülmeyecek miyiz?

Silkinin kendinize gelin hanımefendi. Soyadınıza uygun davranın. Böyle bir edepsizlik ben hayatımda görmedim.

Ama aslında Sema Silkin Ün'e kızmıyorum ben. Bunları Meclis'e sokan Cumhuriyet Halk Partisi'ne kızıyorum. Bu kadın bugün TBMM'de ise Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde TBMM'de. Bu zihniyetten sanki memlekette yeterince yokmuş gibi bir de Sema Silkin Ün'ü almış Meclis'e sokmuşuz biz. CHP'lilerin oylarıyla.

Ama Allah'tan zannederim CHP'nin yeni yönetimi bir dahaki dönemde bunlarla işbirliği yapmayacağı için bu kişilerin Meclis'e girmesi ve Meclis'te böyle iğrenç sesler duymamız mümkün olmayacak. Bu nedir ya! Bu kadın milletvekili ya! Ey büyük Allah'ım sen bize sabırlar ihsan eyle. Felaket bir düşünce! Bu düşünce falan değil, bu insanlık suçudur."