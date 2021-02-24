Yıllarca ablası sandı meğer annesiymiş!

TikTok ünlüsü Karol Lu kendisini travmatize eden bir geçeği canlı yayında açıkladı.

Karol Lu 16 yaşındayken yıllarca ablası sandığı kişinin aslında annesi olduğunu öğrendiğini söyledi.

Yıllarca annesi ve babası sandığı kişinin aslında anneanne ve dedesi olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadığını itiraf etti.

3 milyon kişi tarafından izlenilen videoda Karol Lu anne ve babası sandığı kişinin çok yoğun çalıştığını o yüzden ona ablasının bakmasının garipsemediğini söyledi.

NASIL ÖĞRENDİ?

Hiçbir zaman çok varlıklı olmadıklarını söyleyen Karol Lu 13 yaşında bir kamera almak istediğini ailesine söylüyor. Ancak ailesi bunun için çalışıp kendi parasını kazanması gerektiğini belirtiyor.

Böylece ablası sandığı aslında annesi olan kişi isterse erkek arkadaşının çiftliğinde çalışabileceğini söylüyor.

Burada çalışmaya başladığı sırada ablası sandığı annesi ve erkek arkadaşı ayrılıyorlar ve adam genç kıza sana 'sana hayatını 180 derece değiştirecek bir şey' söyleyeceğim diyor.

Karol Lu o anları şöyle ifade ediyor;

"O anda ablamın aslında annem olduğunu ve ailemin 16 yıldır bana yalan söylediğini anladım. Aslında o (eski erkek arkadaş) ne olduğunu söylemedi, sadece kemiklerimde hissettim" dedi.



