Yıllarca 'köy ağası'sının istismarına maruz kaldı! Şikayetçi olmayan annenin 'ağa'yla ilişkisi çıktı

Şanlıurfa 2 yıl boyunca Z.K. (14) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla muhtarlık görevinden alınarak gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen ancak serbet bırakılan N.Y (69), ikinci kez tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme N.Y hakkında kelepçeli ev hapsi kararı verirken, kız çocuğunun annesi Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANNESİ HER DEFASINDA VAZGEÇİRDİ

23 Ekim’de Direkli Mahallesi'nde oturan ve maddi durumu iyi olmadığı için ortaokuldan ayrılan Z.K., arkadaşı Z.S., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne giderek, 2021 yılından bu yana 'köy ağası' olarak tanınan muhtar N.Y. tarafından cinsel tacize maruz kaldığını söyledi. Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) psikolog ve pedagog eşliğinde ifadesi alınan Z.K., 2021 yılında başlayan istismarın iki yıl boyunca her hafta yaşandığını ve bu durumun bir ay öncesine kadar da devam ettiğini söyledi. Z.K., yaşadığı bu durumu annesi Z.K.’ya belirtmesine rağmen her defasında bu suçlamadan vazgeçirildiğini söyledi.

ANNESİYLE İLİŞKİSİNİ İTİRAF ETTİ

Muhtar N.Y., ile kızın annesi Z.K. 26 Ekim’de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Z. K. ile N.Y. suçlamaları reddetti. N.Y., kız çocuğuyla bir ilişkisinin olmadığını annesi Z.K. ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine nöbetçi hakim, şüpheli N.Y.’yi ve adli kontrol şartıyla; anneyi de serbest bıraktı.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti sonrası muhtarlık görevinden alınan N.Y. daha sonra sağlık sorunlarını gerekçe göstererek hastaneye yattı .24 saat polis eşliğinde hastane odasında tedavisi yapılan N.Y., bugün taburcu oldu. Yaşanan olayı polis merkezinde öğrenen mağdur kız çocuğunun babası Ömer K. ise kendisinin inşaatlarda çalıştığını, kızının başına gelen olayı yeni öğrendiğini belirterek bu nedenle N.Y.’den şikayetçi oldu. Başsavcılığın itirazı üzerine bugün yeniden gözaltına alınarak tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan N.Y., elektronik ayak kelepçeli olarak ev hapsi cezasına çarptırıldı. Kız çocuğunun annesi Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinsel istismara uğradığı belirtilen kız çocuğu ise şikayeti sonrasında devlet korumasına alınmıştı. (DHA)





