HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yıllarca kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı en iyi ve ucuz deri kemer modelleri

Yıllarca kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı en iyi ve ucuz deri kemer modelleri

19.09.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deri veya örgü olarak ikiye ayrılan kemerler, aynı zamanda kalınlıklarına göre de değişiklik gösterebiliyor. Erkekler için genelde benzer tipte olan kemerler, kadınların kullanımına sunulunca pek çok farklı tarzda üretiliyor. Toka şekillerinin ve renklerinin farklı olması da onları daha ilgi çekici kılıyor. Kemer aldığında uzun yıllar kullanmak isteyenlere en iyi deri kemer çeşitlerini derledik.

Yıllarca kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı en iyi ve ucuz deri kemer modelleri

İçindekiler

  • 1. Günlük kullanım için: DOVAVA Erkek Deri Kemer Çizilmez Toka
  • 2. Farklı renkleri sevenler için: GoDeri Hakiki Deri Süet Krem Rengi Kemer
  • İndirim yağmuru! Modadan elektroniğe binlerce üründeki fırsatları keşfedin, en uygun fiyata almanın keyfini yaşayın!
  • 3. Hem klasik hem spor: BISON DENIM Deri Kemer Erkek
  • 4. Almışken iki renk kemeriniz olsun: Kemerix %100 Hakiki Deri Siyah-Taba İkili Kadın Kemer
  • 5. Kaliteli hediye arayanlara: GAYIŞ %1OO Hakiki Manda Derisi Kot Pantolon Kemeri
  • 6. Altın renk detaylarını sevenler için: GoDeri Hakiki Deri Gold Tokalı Kadın Kot, Spor Kemer
  • 7. Klasik severlere: BOYD Spor ve Klasik Siyah Hakiki Deri Erkek Kemeri
  • 8. Farklı tarzları sevenlere: Livize Kadın Hakiki Deri Kemer
  • 9. Ekstra delik açmakla uğraşmak istemeyenlere: BOSTANTEN Otomatik Sürgülü Tokalı Erkek Deri Cırcır Elbise Kemeri
  • 10. Desenli kemerleri sevenler için: GoDeri %100 Hakiki Deri, Gold Tokalı Siyah Desenli Kadın Kot, Spor Kemer

Kombinlerinizde kemer kullanımından vazgeçemiyor musunuz? Deri kemer satın alarak uzun ömürlü bir kullanım yakalamanız mümkün. "Gerçek deri kemer nasıl anlaşılır?" diye merak ediyorsanız hemen yanıtlayalım: Orijinal deri olmayan ürünler, diğerlerine göre daha çabuk aşınır. Ayrıca gerçek deri kemer, kokusu ile kendini belli eder. Gelin, en ucuz deri kemer modellerine birlikte göz atalım.

1. Günlük kullanım için: DOVAVA Erkek Deri Kemer Çizilmez Toka

Yıllarca kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı en iyi ve ucuz deri kemer modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Deri kemerler, erkekler için daha uzun süreli kullanım sunuyor çünkü genelde ya kot pantolon ya da kumaş pantolon için kullanılıyor. DOVAVA Erkek Deri Kemer, parlak duruşuyla ilk bakışta bile insanı cezbediyor. Ürünün birinci sınıf kayışı daha ilk bakışta kalitesini belli ederken halkası ise el emeği olma özelliği taşıyor. Kemer tokasının ayarlanabilir olması, ürünü dilediğiniz kadar kısaltmanızı sağlıyor. Lazer kesim ile işlem gören ürün, yırtılma problemini en aza indiriyor. "Deri kemer nasıl yumuşatılır?" diye merak ediyorsanız hemen yanıtlayalım: Önce izopropil alkol, daha sonra vazelin kullanarak kemerinizi yumuşatabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Farklı renkleri sevenler için: GoDeri Hakiki Deri Süet Krem Rengi Kemer

Yıllarca kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı en iyi ve ucuz deri kemer modelleri

Sırada deri kemer kullanmayı seven kadınlar için harika bir önerimiz var. GoDeri Hakiki Deri Süet Krem Rengi Kemer, süet oluşu ve beyaz rengiyle göze çarpıyor. Genelde açık renkli pantolonlar ile kombinlenen ürün, 3.8 cm'lik genişlikte üretiliyor. İster kot pantolon ister kumaş pantolonlarınız ile kullanılabilecek en iyi deri kemerlerden biri olan model, ayarlanabilir tokası ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ayrıca ürünün kayış kenarlarının dikişli olması, uzun süreli kullanım vadediyor. Deri kemerin toplamda sekiz farklı renkte üretildiğini söylemeden geçmeyelim.

Ürünü İncele

İndirim yağmuru! Modadan elektroniğe binlerce üründeki fırsatları keşfedin, en uygun fiyata almanın keyfini yaşayın!

Akıllı telefonlarda özel fiyatlar!

Trendyol Collection'ın sınırlı sayıdaki yeni sezon tasarım ürünlerini keşfedin

Şıklığınızı pekiştirecek ayakkabı ve çantalarda dev fırsat

Gamerlar buraya! Aradığınız her şey Gaming Week haftasına özel en uygun fiyata

Kullananların öve öve bitiremediği o robot süpürgedeki indirim kaçırmayın

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Hem klasik hem spor: BISON DENIM Deri Kemer Erkek

Yıllarca kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı en iyi ve ucuz deri kemer modelleri

Yüksek kaliteye sahip deriden üretilen BISON DENIM Deri Kemer Erkek, belinizi mükemmel derecede saracak yumuşaklıkta tasarlanır. Ürünün otomatik olarak kemeri kilitleyen tokası, çinko alaşımdan üretildiği için uzun süreli kullanım sunar. Darbe ve çiziklere karşı dayanıklı olan ürün, yıllarca kullanılabilecek şekilde üretilir. Tekrar tekrar cilalanma işlemi uygulanan ürünü kullanırken "Deri kemer kokusu nasıl giderilir?" diye düşünmenize gerek kalmaz. Hem kolay kullanılan hem şık bir deri kemer arıyorsanız bu ürünü detaylı biçimde inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

4. Almışken iki renk kemeriniz olsun: Kemerix %100 Hakiki Deri Siyah-Taba İkili Kadın Kemer

Yıllarca kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı en iyi ve ucuz deri kemer modelleri

Siyah ve taba rengi olarak satışa sunulan Kemerix %100 Hakiki Deri Siyah-Taba İkili Kadın Kemer, aynı anda iki farklı kemer almak isteyenler için üretiliyor. Gerçek deriden üretilen ve ikili olarak satışa sunulan ürün, kot pantolonlarla kolayca kullanılması için 2.8 cm genişliğinde üretilir. Marka, ürünü satın alırken kendi bel ölçünüzden 20 cm daha uzun olarak seçmenizi tavsiye ediyor. Yaz günlerinde kot şortlar ve beyaz gömleklerle kombinleyebileceğiniz bu gerçek deri kemerleri sepetinize ekleyip şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Kaliteli hediye arayanlara: GAYIŞ %1OO Hakiki Manda Derisi Kot Pantolon Kemeri

Yıllarca kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı en iyi ve ucuz deri kemer modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

"Gerçek deri kemer, manda derisinden olur." diyorsanız GAYIŞ %1OO Hakiki Manda Derisi Kot Pantolon Kemeri sizin için ideal bir ürün olabilir! Hakiki manda derisinden üretilen kemer, kopma ve parçalanma riskini sıfıra indiriyor. Kısaltma işlemini kolayca yapabileceğiniz ürün, standart kemer genişliğinde üretilir. Bu sayede kot pantolonlar ile rahatlıkla kullanılabilir. Ürünün derisi ince olduğu için ağırlık yapmaz, böylece rahatça hareket etmenizi sağlar. Kendiniz veya sevdikleriniz için hem kaliteli hem uygun fiyatlı bir deri kemer arıyorsanız bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.

Ürünü İncele

6. Altın renk detaylarını sevenler için: GoDeri Hakiki Deri Gold Tokalı Kadın Kot, Spor Kemer

Yıllarca kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı en iyi ve ucuz deri kemer modelleri

Siyah renkli bir ürüne, gold renkli detaylar eklenince bir anda güzelleşiyor. Tamamen gerçek deri kullanılarak üretilen GoDeri Hakiki Deri Gold Tokalı Kadın Kot, Spor Kemer; kot pantolonlarınıza farklı bir hava katar. Ürünün kemer tokası, vidalı olduğu için belinize göre kolayca ayarlanabilir. Kayış genişliği 3.6 cm şeklinde üretilen model, belinizi tam anlamıyla kavrar. Marka, doğru kemer boyutunu hesaplayabilmek için bel ölçünüzün üzerine 15 cm daha eklemenizi önerir. Siyah renginin dışında toplamda dokuz farklı rengi bulunan bu ürüne kesinlikle şans vermelisiniz.

Ürünü İncele

7. Klasik severlere: BOYD Spor ve Klasik Siyah Hakiki Deri Erkek Kemeri

Yıllarca kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı en iyi ve ucuz deri kemer modelleri

"Uzun süreli kullanabileceğim manda derisinden üretilen bir kemer arıyorum." diyorsanız doğru yerdesiniz. BOYD Spor ve Klasik Siyah Hakiki Deri Erkek Kemeri, ince manda derisi kullanılarak 3.8 cm kayış kalınlığında üretilir. Boyama ihtiyacı duymayan ürün, parlak görünümü ile kullanıcıların dikkatini çeker. Kot, kumaş ve keten pantolonlarınızda kullanıma uygun olduğu için her renkle kolayca kombinlenir. Orijinal kutusunda gönderilen kemer, sevdikleriniz için güzel bir hediye seçeneği olarak tavsiye edilir. Hakiki manda derisinden üretilen kemeri kaçırmamak için sepetinize eklemeyi unutmayın!

Ürünü İncele

8. Farklı tarzları sevenlere: Livize Kadın Hakiki Deri Kemer

Yıllarca kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı en iyi ve ucuz deri kemer modelleri

Livize Kadın Hakiki Deri Kemer, tek kat %100 manda derisinden üretilir ve ikili olarak satışa sunulur. Ürünün kayış genişliği, uzunluğuna göre 2.7 - 2.8 cm aralığında değişir ve A kalite döküm tokalar ile tamamlanır. Uzunluk ölçüsü 80 - 135 cm arasında değişen ürün, kendinize en uygun kemeri seçmenizi kolaylaştırır. Ürünün kayışının kalın olmaması, kot ve kumaş pantolonlarda rahatça kullanılmasına yardımcı olur. Farklı tarzlara sahip ürünleri kullanmayı seviyorsanız çeşitli kombinler yapabileceğiniz bu ürünü satın almanızda fayda var.

Ürünü İncele

9. Ekstra delik açmakla uğraşmak istemeyenlere: BOSTANTEN Otomatik Sürgülü Tokalı Erkek Deri Cırcır Elbise Kemeri

Yıllarca kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı en iyi ve ucuz deri kemer modelleri

BOSTANTEN Otomatik Sürgülü Tokalı Erkek Deri Cırcır Elbise Kemeri, "Deri kemer nasıl delinir?" diye düşünmenizi gerektirmeyen bir ürün. Otomatik cırcır tokalı olan ürün, ekstra delik açmanıza gerek kalmadan belinize göre ayarlayıp kullanma imkânı sunar. İtalyan derisinden yapılan ürünün tokası, kullanım sırasında kolayca açılıp kapanır. 3.5 cm genişliğinde ve 28-45 beden bel ölçüsüne göre uygun olarak üretilir. Sade ve zarif görünüme sahip bu deri kemeri, günlük veya resmî etkinliklerde kullanabilirsiniz. Ürünün şık bir çanta içinde size ulaştığını söylemeyi unutmayalım.

Ürünü İncele

10. Desenli kemerleri sevenler için: GoDeri %100 Hakiki Deri, Gold Tokalı Siyah Desenli Kadın Kot, Spor Kemer

Yıllarca kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı en iyi ve ucuz deri kemer modelleri

Tek parça deriden üretilen GoDeri %100 Hakiki Deri, Gold Tokalı Siyah Desenli Kadın Kot, Spor Kemer; açılma ve yırtılma gibi bir sorunla karşılaşmanızı engeller. Kayış genişliği 3.7 cm ve tokası ise kemere vidalı olan ürün, istenilen uzunlukta ayarlanabilir. Ayrıca ürünün üstündeki örme detayları, fazlasıyla havalı göründüğü için spor kıyafetlerinizle hoş bir görünüm yakalar. 90 cm'den 125 cm'e kadar uzunluğu bulunan ürünün, kendinize uygun kemeri seçmek için belinizin ölçüsüne 17 cm daha eklemeniz önerilir. Ayarlanabilir tokası ile konforlu bir kullanım sunan ürün ile şıklığınıza şıklık katmak istemez misiniz?

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu zamana kadar dibini gören olmadı, korkudan adım atamıyorlarBu zamana kadar dibini gören olmadı, korkudan adım atamıyorlar
Savaşın seyrini değiştirecek karar!Savaşın seyrini değiştirecek karar!
Kılıçdaroğlu, "Sözümdür" diyerek açıkladı: Bakanlık vereceğimKılıçdaroğlu, "Sözümdür" diyerek açıkladı: Bakanlık vereceğim
Anahtar Kelimeler:
kemer erkek kemer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Odanızın havasını değiştirecek, çalışmayı keyifli hale getirecek!

Odanızın havasını değiştirecek, çalışmayı keyifli hale getirecek!

Sonbahar modasının birbirinden güzel ürünleriyle şıklığı yakalayın!

Sonbahar modasının birbirinden güzel ürünleriyle şıklığı yakalayın!

Tam da bu aylarda severek kullanacağınız sonbahardan ilham alan far paletleri

Tam da bu aylarda severek kullanacağınız sonbahardan ilham alan far paletleri

Ayak sağlığınızı önemseyin! Rahat kullanımıyla gönlünüzü fethedecek ortopedik terlikler

Ayak sağlığınızı önemseyin! Rahat kullanımıyla gönlünüzü fethedecek ortopedik terlikler

Banyo dekorasyonunda kalitesiyle fark yaratan bütçe dostu ürünler

Banyo dekorasyonunda kalitesiyle fark yaratan bütçe dostu ürünler

Tümünü Gör
Banyo dekorasyonunda kalitesiyle fark yaratan bütçe dostu ürünler

Banyo dekorasyonunda kalitesiyle fark yaratan bütçe dostu ürünler

Her yudumunda sağlık var! Güçlü bir bağışıklık, dengeli kolesterol için...

Her yudumunda sağlık var! Güçlü bir bağışıklık, dengeli kolesterol için...

Hem faydalı hem lezzetli hem de uygun fiyatlı! Sofralarınıza sağlık katacak en iyi mısır yağları

Hem faydalı hem lezzetli hem de uygun fiyatlı! Sofralarınıza sağlık katacak en iyi mısır yağları

TikTok'ta viral olan herkesin almak istediği en trend ürünler

TikTok'ta viral olan herkesin almak istediği en trend ürünler

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Lila takımı çok beğenilmişti! Zeytin Ağacı dizisinin Leyla'sının giydiği o takıma alternatifler

Lila takımı çok beğenilmişti! Zeytin Ağacı dizisinin Leyla'sının giydiği o takıma alternatifler

Tümünü Gör
Lila takımı çok beğenilmişti! Zeytin Ağacı dizisinin Leyla'sının giydiği o takıma alternatifler

Lila takımı çok beğenilmişti! Zeytin Ağacı dizisinin Leyla'sının giydiği o takıma alternatifler

Vintage severler çok beğenecek! Tarzınıza farklı bir dokunuş yapacak kadın vintage saatler

Vintage severler çok beğenecek! Tarzınıza farklı bir dokunuş yapacak kadın vintage saatler

En şık ve en moda parçalarla tarzınızı konuşturun!

En şık ve en moda parçalarla tarzınızı konuşturun!

Her derde deva! Kolesterolü düzenliyor, kalbe iyi geliyor...

Her derde deva! Kolesterolü düzenliyor, kalbe iyi geliyor...

Omurganızı destekleyerek yaşam kalitenizi yükselten ortopedik oturma minderleri

Omurganızı destekleyerek yaşam kalitenizi yükselten ortopedik oturma minderleri

Minimal ve şık tasarıma sahip açılır kapanır çalışma masaları

Minimal ve şık tasarıma sahip açılır kapanır çalışma masaları

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Sonbahar modasının birbirinden güzel ürünleriyle şıklığı yakalayın!

Sonbahar modasının birbirinden güzel ürünleriyle şıklığı yakalayın!

Tam da bu aylarda severek kullanacağınız sonbahardan ilham alan far paletleri

Tam da bu aylarda severek kullanacağınız sonbahardan ilham alan far paletleri

Sade bir şıklık arayanlara özel en iyi keten gömlekler

Sade bir şıklık arayanlara özel en iyi keten gömlekler

Vintage severler çok beğenecek! Tarzınıza farklı bir dokunuş yapacak kadın vintage saatler

Vintage severler çok beğenecek! Tarzınıza farklı bir dokunuş yapacak kadın vintage saatler

Lila takımı çok beğenilmişti! Zeytin Ağacı dizisinin Leyla'sının giydiği o takıma alternatifler

Lila takımı çok beğenilmişti! Zeytin Ağacı dizisinin Leyla'sının giydiği o takıma alternatifler

En şık ve en moda parçalarla tarzınızı konuşturun!

En şık ve en moda parçalarla tarzınızı konuşturun!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yer: Malatya! Bu zamana kadar dibini gören olmadı, korkudan adım atamıyorlar

Bu zamana kadar dibini gören olmadı, korkudan adım atamıyorlar

Eşi ve kayınvalidesi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövülmüştü! Erkek hemşireden dikkat çeken 'kadına şiddet' açıklaması

Eşi ve kayınvalidesi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövülmüştü! Erkek hemşireden dikkat çeken 'kadına şiddet' açıklaması

Bebeğine çamaşır suyu enjekte eden anne için yeniden yargılanma isteği isyan ettirdi: Adli tıbbın raporları da mı yalan

Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Babaanne isyan etti

Erciyes Dağı'nda zirve tırmanışı acı sonla bitmişti! Ölümü 'Şeytan Deresi' getirmiş

Erciyes Dağı'nda zirve tırmanışı acı sonla bitmişti! Ölümü 'Şeytan Deresi' getirmiş

Sedefnur Çağlar 7'nci kattan düşmüştü! Erkek arkadaşı polis, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten yargılanacak

Erkek arkadaşı, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten yargılanacak

Küçük judocu verdiği selamla görenleri duygulandırdı! O anlar kamerada

Küçük judocu bakın ne yaptı! Gurur dolu anlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.