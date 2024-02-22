KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. 'Yıllarca makarna yiyen birine sen makarna yemeyeceksin demek gerçekçi değil' Kilo vermek isteyenler için altın tavsiye

    'Yıllarca makarna yiyen birine sen makarna yemeyeceksin demek gerçekçi değil' Kilo vermek isteyenler için altın tavsiye

    22.02.2024 16:07 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Müge Arslan, sağlıklı beslenme ve diyet konusunda uyarılarda bulundu.

    Üsküdar Üniversitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Müge Arslan, kilo almanın temelinde yetersiz ve dengesiz beslenme ile hormonal değişiklikler ve zamanın ilerlemesiyle beraber metabolizma hızının yavaşlamasının yer aldığını belirtti.

    Diyet kavramının çok yanlış empoze edildiğine dikkati çeken Müge Arslan, "Diyet denince insanlar yetersiz beslendiklerini, yalnızca tek bir besin grubuna yönelik ya da sadece protein ağırlıklı sebze, meyve ağırlıklı besleneceklerini, aç kalacaklarını düşünüyorlar. Beslenme süreci kişinin yaşam arkadaşıdır. Bu nedenden ötürü yaşam arkadaşınızla birlikte hareket edebilmek çok önemli. Uygulanan beslenme listelerinin yaşam tarzına paralel olarak hazırlanıp yürütülmesi gerekiyor." yorumunu yaptı.

    Arslan, yıllarca makarna yiyen bir insana sen makarna yemeyeceksin demenin gerçekçi olmadığına vurgu yaparak, önemli olanın makarnayı da yaşam tarzına adapte ederek sağlığı bozmayacak pişirme yöntemlerine dönüştürerek beslenme sürecine dahil etmek olmalıdır değerlendirmesini yaptı.

    indir

    "SADECE BESLENME DEĞİL, EGZERSİZ DE ÖNEMLİ"

    Kilo alma ya da verme sürecinin sadece beslenmeyle alakalı olmadığını da belirten Müge Arslan, egzersizin de önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

    Arslan, alınan enerji ve harcanan enerjinin dengesiyle alakalı bir süreçten bahsettiklerini kaydederek, "Yaşın, ciddi bir önemi var. Zamanın ilerlemesiyle beraber her 10 yılda bir bazal metabolizma yavaşlıyor. Spesifik süreçler var menopoz süreci gibi. Özel dönemler var hamilelik süreci gibi, emzirme süreci gibi. Bazı hastalıkların araya girdiği süreçler var hipotiroidi gibi haşimato gibi. Endokrinolojik birtakım hastalıklar gibi. Bunların hepsi aslında kilo alma sürecini tetikliyor." açıklamasında bulundu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Ani baş dönmesi o tehlikenin işareti olabilir! 'Kadınlarda daha fazla...'Ani baş dönmesi o tehlikenin işareti olabilir! 'Kadınlarda daha fazla...'
    'Damsız girilmez' kararı 'Yurt dışında da deneyimledim! Kesinlikle...''Damsız girilmez' kararı 'Yurt dışında da deneyimledim! Kesinlikle...'
    Kış aylarını zinde geçirmek için 5 öneri! Herkes o hataları yapıyorKış aylarını zinde geçirmek için 5 öneri! Herkes o hataları yapıyor
    Anahtar Kelimeler:
    makarna kilo verme Sebze mon
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.