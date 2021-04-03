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Yılmaz Kurt kimdir, kaç yaşında? Kaymakam Yılmaz Kurt nasıl ve neden öldü?

03.04.2021 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın/Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu. Esrarengiz bir şekilde cansız bedeni bulunan Yılmaz Kurt 2018 yılından beri Kuyucak Kaymaklığı görevinde idi. Yılmaz Kurt'un ölümü ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Peki, Yılmaz Kurt kimdir? İşte, ayrıntılar...

Yılmaz Kurt kimdir, kaç yaşında? Kaymakam Yılmaz Kurt nasıl ve neden öldü?

Aydın'ın Kuyucak ilçesinin Kaymakamı Yılmaz Kurt'un cansız bedeni plajda bulundu. 2018 yılında göreve gelen Yılmaz Kurt'un ölümünün intihar olup olmadığı araştırılıyor. Olayın açıklığa kavuşması için Cumhurtiyet Savcılığı soruşturma başlatırken, vatandaşlar Yılmaz Kurt kimdir ve kaç yaşındadır? sorusuna yanıt arıyor. İşte, konu ile ilgili detaylar...

YILMAZ KURT NASIL VE NEDEN ÖLDÜ?

Sözcü'nün haberine göre; 2018 yılından beri Kuyucak Kaymakamı olan Yılmaz Kurt, akşam saatlerinde kendisine ait 61 FL 525 özel aracıyla Didim'e gittiği. 19.00 sıralarında koruması ve şoförüne “Hakkınızı helal edin” şeklinde mesaj attı.

Yapılan teknik takip sonucu Kurt'un Didim’e gittiği tespit edildi. Araç ormanlık bir alana yakın yerde Jandarma ekiplerince bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları aramada Kurt’un cansız bedenini plajda buldu. Kurt’un beylik silahıyla kafasına sıkarak intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Savcılık incelemesinin ardından Yılmaz Kurt'un cansız bedeni cenaze arabasıyla Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kendisine ait araç ise çekici yardımıyla Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kurt’un intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği kesin olarak bilinmezken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

YILMAZ KURT KİMDİR?

Yılmaz Kurt, 1976 yılında Trabzon-Çaykara’da doğmuştur. Yılmaz Kurt 2001 yılında Kırklareli Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Kurt aynı dönemde Tokat/Almus, Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere’de bir yıl yabancı dil eğitimi alan Kurt, 2005 yılında Ordu/Çatalpınar kaymakamı olarak atandı.

Kurt daha sonra Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Yılmaz Kurt 2018 yılında Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanmış olup, 17 Eylül 2018 tarihinde göreve başlamıştı.

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