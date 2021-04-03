Yılmaz Kurt kimdir, kaç yaşında? Kaymakam Yılmaz Kurt nasıl ve neden öldü?

Aydın'ın Kuyucak ilçesinin Kaymakamı Yılmaz Kurt'un cansız bedeni plajda bulundu. 2018 yılında göreve gelen Yılmaz Kurt'un ölümünün intihar olup olmadığı araştırılıyor. Olayın açıklığa kavuşması için Cumhurtiyet Savcılığı soruşturma başlatırken, vatandaşlar Yılmaz Kurt kimdir ve kaç yaşındadır? sorusuna yanıt arıyor. İşte, konu ile ilgili detaylar...

YILMAZ KURT NASIL VE NEDEN ÖLDÜ?

Sözcü'nün haberine göre; 2018 yılından beri Kuyucak Kaymakamı olan Yılmaz Kurt, akşam saatlerinde kendisine ait 61 FL 525 özel aracıyla Didim'e gittiği. 19.00 sıralarında koruması ve şoförüne “Hakkınızı helal edin” şeklinde mesaj attı.

Yapılan teknik takip sonucu Kurt'un Didim’e gittiği tespit edildi. Araç ormanlık bir alana yakın yerde Jandarma ekiplerince bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları aramada Kurt’un cansız bedenini plajda buldu. Kurt’un beylik silahıyla kafasına sıkarak intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Savcılık incelemesinin ardından Yılmaz Kurt'un cansız bedeni cenaze arabasıyla Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kendisine ait araç ise çekici yardımıyla Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi.