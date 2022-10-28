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Yılmaz, Suriye’de görev yapan dekan ve müdürlerle toplantı yaptı

28.10.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi’ne (GAÜN) bağlı olan ve Suriye’deki güvenli bölgelerde bulunan fakülte ile meslek yüksek okullarının dekan ve müdürleri ile toplantı yaptı.

Yılmaz, Suriye’de görev yapan dekan ve müdürlerle toplantı yaptı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi’ne (GAÜN) bağlı olan ve Suriye’deki güvenli bölgelerde bulunan fakülte ile meslek yüksek okullarının dekan ve müdürleri ile toplantı yaptı.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Rektör Özaydın’ı makamında ziyaret etti. GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretin ardından GAÜN’e bağlı olan ve Suriye’de güvenli bölgede yer alan fakülte ve meslek yüksekokulların dekan ve müdürlerle toplantı yapıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, toplantıda Suriye’de güvenli bölgede bulunan GAÜN bağlı birimlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, dekan ve müdürlerden detaylı bilgi aldı.

Toplantıda bölgedeki faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile GAÜN arasında yapılacak faaliyetler konuşuldu. Gaziantep Üniversitesinin bölgedeki faaliyetlerini takdirle karşıladıklarını söyleyen Yılmaz, Türkiye’nin Suriye kuzeyinde gerçekleştirdiği harekatlarla oluşturulan güvenli bölgede açılan fakülte ve meslek yüksekokullarının son derece önemli olduğunu söyledi. Nazif Yılmaz, “Türkiye’nin özgürleştirdiği güvenli bölgedeki eğitim faaliyetlerini tamamen GAÜN üzerinden yürümesi, GAÜN’ün yegâne koordinatör üniversite tayin edilmesi vatanımız ve milletimiz adına son derece önemli” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğunu memnuniyetini dile getiren Rektör Özaydın ise “Milli Eğitim Bakanlığıyla sürdüreceğimiz işbirliği, Suriye’nin güvenli bölgesinde eğitim alan öğrencilerin Uluslararası Bakalorya diplomalarının denklik sorunun halledilmesi ayrıca Suriye’deki okullarımızda eğitim gören 4’üncü sınıf öğrencilerinin Milli Eğitim okullarında yapacakları stajlar bağlamından kolaylıklar gösterimleri ve bu konudaki sorunların hal olması noktasında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan beklentimiz yüksek” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Bakan Yardımcısı Yılmaz, Rektör Özaydın’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Rektör Danışmanı ve Güvenli Bölgeden Sorumlu Koordinatör Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, Suriye güvenli bölgede yer alan fakülte dekanları, meslek yüksekokullu müdürü yer aldı.

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Müdür milli eğitim

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