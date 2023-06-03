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YILMAZ TUNÇ kimdir, kaç yaşında? Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hangi görevlerde bulundu? İşte hayatıyla ilgili bilgiler

03.06.2023 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile ilgili aramalar hız kazandı. AK Parti eski Milletvekili, eski Adalet Komisyonu Başkanı ve Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç'un hayatı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasıyla yeni dönem bakanlıklar da belli oldu. Peki, YILMAZ TUNÇ kimdir, kaç yaşında? Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hangi görevlerde bulundu? İşte hayatıyla ilgili bilgiler...

YILMAZ TUNÇ kimdir, kaç yaşında? Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hangi görevlerde bulundu? İşte hayatıyla ilgili bilgiler

Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kim olduğu Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin 28. Dönem Adalet Bakanı seçilen Tunç, öncesinde Ak Parti Grup Başkanvekilliği yapıyordu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yılmaz Tunç, Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır. İşte Yılmaz Tunç'ın biyografisi...

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

Yılmaz Tunç, 1 Şubat 1971'de Bartın'ın Ulus ilçesinde doğdu. Türk siyasetçidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır. Serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı, Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri ve milletvekilliği görevlerinde bulunmuştur. Tunç aynı zamanda TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır, 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı olmuştur.

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1971 yılında Bartın İli Ulus İlçesi Ulukaya Köyünde doğdu. Çocukluğu ve gençliği Babasının öğretmenlik yaptığı Ulus ilçesinin çeşitli köylerinde geçti. Babası emekli öğretmen, annesi ev hanımı, Üniversite mezunu. Avukat. Evli, Ayşe Sena, Mustafa Furkan ve Hatice Nisa adında üç çocuk babası.

YILMAZ TUNÇ EĞİTİM VE SİYASİ HAYATI

1982 yılında İlköğrenimini Ulus ilçesinin Ulukaya Köyü ilkokulunda tamamladı
1988 yılında Kastamonu Göl Öğretmen Lisesinden mezun oldu.
1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
Aynı fakültede Mali Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Bankacılık Kanuna Aykırı Eylemler, Vergi Hukukuna İlişkin Suçlar, Ödeme Gücüne Göre Vergileme, Vergi Yargısı, Ekonomik Suçlar Konularında araştırmalarda bulundu.
İngilizce biliyor.

1996 yılında Avukatlık Stajını tamamladı.
1998 yılında kısa dönem Askerlik vazifesini Ege Deniz Bölge K.lığında gerçekleştirdi.
1999 yılında Noterlik Belgesi aldı.
1998 yılında Pendik'te Tunç Hukuk Bürosunu kurarak Kardeşi ve 3 avukat arkadaşı ile birlikte Serbest Avukat olarak çalışmaya başladı.
11 yıllık Avukatlık süresince İstanbul Barosu CMK Servisinde görev aldı.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Tazminat Davaları alanlarındaki davalarla yakından ilgilendi.

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1998-2001 arası Fazilet Partisi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, İlçe Başkan Yardımcısı
1999-2004 arası Pendik Belediye Meclis Üyesi
2001-2003 arası AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanı
2003-2006 arası 1. Olağan İlçe Kongresinde yeniden İlçe Başkanı
2006-2007 arası 2. Olağan İlçe Kongresinde tekrar İlçe Başkanı
08.05.2007 tarihinde Milletvekili aday adaylığı nedeniyle 6 yıl sürdürdüğü İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı.
23-24 Dönem Bartın Milletvekili
23-24 Dönem TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve Sözcüsü
2007-2009 AK Parti Grup Disiplin Kurulu Üyesi
2011-2012 AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı
2009’dan bu yana AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi
2014’ten itibaren AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı

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Yılmaz Tunç yeni kabine

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