YILMAZ TUNÇ kimdir, kaç yaşında? Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hangi görevlerde bulundu? İşte hayatıyla ilgili bilgiler

Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kim olduğu Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin 28. Dönem Adalet Bakanı seçilen Tunç, öncesinde Ak Parti Grup Başkanvekilliği yapıyordu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yılmaz Tunç, Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır. İşte Yılmaz Tunç'ın biyografisi...

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

Yılmaz Tunç, 1 Şubat 1971'de Bartın'ın Ulus ilçesinde doğdu. Türk siyasetçidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır. Serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı, Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri ve milletvekilliği görevlerinde bulunmuştur. Tunç aynı zamanda TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır, 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı olmuştur.

1971 yılında Bartın İli Ulus İlçesi Ulukaya Köyünde doğdu. Çocukluğu ve gençliği Babasının öğretmenlik yaptığı Ulus ilçesinin çeşitli köylerinde geçti. Babası emekli öğretmen, annesi ev hanımı, Üniversite mezunu. Avukat. Evli, Ayşe Sena, Mustafa Furkan ve Hatice Nisa adında üç çocuk babası.

YILMAZ TUNÇ EĞİTİM VE SİYASİ HAYATI

1982 yılında İlköğrenimini Ulus ilçesinin Ulukaya Köyü ilkokulunda tamamladı

1988 yılında Kastamonu Göl Öğretmen Lisesinden mezun oldu.

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Aynı fakültede Mali Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Bankacılık Kanuna Aykırı Eylemler, Vergi Hukukuna İlişkin Suçlar, Ödeme Gücüne Göre Vergileme, Vergi Yargısı, Ekonomik Suçlar Konularında araştırmalarda bulundu.

İngilizce biliyor.

1996 yılında Avukatlık Stajını tamamladı.

1998 yılında kısa dönem Askerlik vazifesini Ege Deniz Bölge K.lığında gerçekleştirdi.

1999 yılında Noterlik Belgesi aldı.

1998 yılında Pendik'te Tunç Hukuk Bürosunu kurarak Kardeşi ve 3 avukat arkadaşı ile birlikte Serbest Avukat olarak çalışmaya başladı.

11 yıllık Avukatlık süresince İstanbul Barosu CMK Servisinde görev aldı.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Tazminat Davaları alanlarındaki davalarla yakından ilgilendi.

1998-2001 arası Fazilet Partisi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, İlçe Başkan Yardımcısı

1999-2004 arası Pendik Belediye Meclis Üyesi

2001-2003 arası AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanı

2003-2006 arası 1. Olağan İlçe Kongresinde yeniden İlçe Başkanı

2006-2007 arası 2. Olağan İlçe Kongresinde tekrar İlçe Başkanı

08.05.2007 tarihinde Milletvekili aday adaylığı nedeniyle 6 yıl sürdürdüğü İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı.

23-24 Dönem Bartın Milletvekili

23-24 Dönem TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve Sözcüsü

2007-2009 AK Parti Grup Disiplin Kurulu Üyesi

2011-2012 AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı

2009’dan bu yana AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi

2014’ten itibaren AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı

