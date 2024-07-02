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  4. Yine bir orman yangını... Soruşturma açıldı

Yine bir orman yangını... Soruşturma açıldı

02.07.2024 16:58
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Havaların ısınmasıyla birlikte ilkenin dört bir tarafından yangın haberleri gelemye devam ediyor. Bu defa Gaziantep İslahiye İlçesi'nde yangın çıktı, 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Yine bir orman yangını... Soruşturma açıldı

Gaziantep'in İslahiye İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde Kurtini Dağı eteklerinde yaklaşık 2 dönümlük meşe ağacı ekili olan alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların dumanları fark ederek 112'ye durumu bildirmesiyle, bölgeye İslahiye Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipleri dışında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler de yönlendirildi.

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Kurtini Dağı eteklerinde 2 dönümlük meşe ağaçlarının ekili olduğu alanda çıkan yangın, 3 arazöz ve 4 itfaiye aracının müdahale etmesiyle kontrol altına alındı.

Alınan son bilgilere göre, çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express


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yangın Gaziantep
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