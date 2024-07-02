Yine bir orman yangını... Soruşturma açıldı

Gaziantep'in İslahiye İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde Kurtini Dağı eteklerinde yaklaşık 2 dönümlük meşe ağacı ekili olan alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların dumanları fark ederek 112'ye durumu bildirmesiyle, bölgeye İslahiye Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipleri dışında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler de yönlendirildi.

Kurtini Dağı eteklerinde 2 dönümlük meşe ağaçlarının ekili olduğu alanda çıkan yangın, 3 arazöz ve 4 itfaiye aracının müdahale etmesiyle kontrol altına alındı.

Alınan son bilgilere göre, çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır





