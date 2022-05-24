Yıpranmış saçlarınızı anında onaracak doğal çözüm

Saçlar oldukça hassas olduğu için dışarıdan gelen etkenler ile kolayca yıpranıp kırılabiliyorlar. Herkes sağlıklı uzayan ve parlak, bakımlı görünen saçlara sahip olmak istiyor. Ancak bu sağlıklı saçlara kavuşmak kolay olmuyor. Parlak ve bakımlı saçlara sahip olmak için saç yıkama rutininizi doğru bir şekilde oluşturmak, ısıl işlemlerden mümkün oldukça uzak durmak, sağlıklı beslenmek ve doğru saç bakım kürlerini uygulamak gerekiyor. Doğal saç bakım kürünü uygulayarak yıpranmış saçlarınızı onarabilirsiniz.

SAÇLARINIZI HASARDAN KORUYUN

Yeni hasardan korumak ilk adımdır. Bunun için boya yapıyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.

Uzmanlar, doğal renginizin üç tonu içinde bir boya seçmenizi ve hasarı sınırlamak için daha açık yerine daha koyu tonları seçmenizi tavsiye ediyor. Doğal olmayan renklerin bakımı daha zordur ve daha sık rötuş yapılması gerekir. Rötuşlar arasındaki süreyi uzatmak da hasarı azaltmaya yardımcı olabilir. Mümkünse 8 ila 10 hafta veya daha uzun süre bekleyin!

Bunu daha uygulanabilir kılmak için:

Saçınızı daha az sıklıkta yıkayın.

Sadece boyalı saçlar için formüle edilmiş şampuanları kullanın.

Şampuan ve saç kremini soğuk suyla durulayın.

Sıcak su, kütikülün açılmasına veya yukarı kalkarak boyanın durulanmasına neden olabilir.

KLORLU SUYA DİKKAT EDİN

Klor, buklelerinizi hoş olmayan bir yeşil tonuna çevirmenin yanı sıra, saçınızdaki nemi alıp daha da kırılgan ve kaba hissetmesine neden olabilir.

Bundan kaçınmak için:

Havuza girmeden önce saçınızı temiz suyla durulayın.

Bu nem, klorun saçınızın rengini değiştirmesini ve saç tellerinizi kurutmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Ayrıca havuzdan çıkar çıkmaz saçınızı iyice yıkamalısınız.

Herhangi bir nemlendirici şampuan ve saç kremi yapması gerekse de, özel olarak formüle edilmiş bir yüzücü şampuanı ve saç kremi de kullanabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI KULLANMAK SAÇINIZI PARLATACAK

Zeytinyağı saçınızı beslemek için idealdir. Bu yaygın yemeklik yağ, saçı yeniden nemlendirmeye ve kütikülü yumuşatmaya yardımcı olmak için etkilidir. Özellikle zeytinyağının saçı yumuşatmaya ve çok ihtiyaç duyulan nemi yenilemeye yardımcı olur. Haftada en az 2-3 defa zeytinyağı ile bakım yapın

PİRİNÇ SUYU KULLANMAK SAÇLARINIZI ONARACAK

Araştırmalar, pirinci yıkarken boşalttığınız suyun aslında saçınıza yardımcı olabileceğini gösteriyor. Pirinç suyunda bulunan bir bileşen olan inositol'ün hasarlı saçlara nüfuz ettiği ve saçı içten dışa doğru onardığı gösterilmiştir.

BADEM YAĞI İLE KUVVETLENDİRİN

Bu tatlı kokulu yağ, saçınızı yumuşatmaya ve güçlendirmeye yardımcı olabilir. Saç tellerini yeniden nemlendirmek ve kabarmayı azaltmak için kurutmadan önce saçınızın uçlarına bir kuruş büyüklüğünde uygulayın. Haftada 1 kez badem yağı uygulayın.



