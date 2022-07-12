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Yiyerek nasıl kilo verilir? Yemeği kesmeden kilo vermenin sırları nelerdir?

12.07.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek birçok insanın özellikle kadınların sık karşılaştığı bir problem. Uzun ve uyması zor diyet listelerinin yanında insanlar yemeği kesmeden, kolay yollar ile sağlıklı ve kalıcı kilo vermek istiyorlar. Hem yiyip hem kilo vermek isteyenler internette araştırmalarını sürdürüyor. Kendinizi kısıtlamadan da zayıflamak mümkün. İşte yemeği kesmeden kilo vermenin sırları!

Yiyerek nasıl kilo verilir? Yemeği kesmeden kilo vermenin sırları nelerdir?

Kilo vermek deyince akla kısıtlı, sevmediğimiz yiyeceklerle dolu diyet listeleri gelir. Sadece diyet ürünleriyle kilo verebileceğinizi düşünmek bir yanılgıdan ibarettir. Kısıtlı diyetlerle günlük almamız gereken kalori miktarını almayarak sağlığımıza zarar veriyoruz. Yaş, cinsiyet, boy ve kiloya göre farklılık gösteren günlük alınması gerek kalori miktarı alınmadığında vücudumuz ihtiyacı olan enerjiden yoksun kalabiliyor. Bununla beraber uzun süre düşük kalorili beslenme metabolizmayı yavaşlatarak, kilo kaybını da yavaşlatıyor. Günlük almamız gereken miktarı alarak buna engel olabiliriz. İşte yemeği kesmeden de zayıflamanın ipuçları…

YEMEĞİ KESMEDEN ZAYIFLAMAK İÇİN İPUÇLARI

Bol Su Tüketimi

Gün içinde bol miktarda su içmek hem sağlık açısından hem de metabolizmayı hızlandırmak için çok önemlidir. Uzun süre tok kalmanızı sağlar. İçme suyunuza limon dilimleri ve çubuk tarçında katarak farklılık katabilirsiniz. Limonun bir antioksidandır ve yağ yakımını başlatır. Her sabah uyandığınızda bir bardak ılık su içerek güne başlarsanız gece boyunca boş kalan mideniz kahvaltıya hazırlanmış olur.

Tam Tahıllı Ekmek Tüketimi

Tam tahıllı ekmek tüketimi tokluk sağlar ve yemeklerde karbonhidrat dengesi oluşturmanızı sağlar. Ekmek tercihi kesinlikle beyaz olmamalıdır, bu sağlıksız karbonhidrat tüketimiyle sık acıkmanıza ve haliyle kilo almanıza sebep olur. Tam tahıllı ekmekler aynı zamanda B vitamini ve lif kaynağıdır.

Süt Ürünleri Tüketimi

Süt ürünleri kalsiyum ve protein açısından çok yararlıdır. Özellikle ara öğünlerde yoğurt tüketimiyle açlığınızı bastırabilirsiniz. Sade yoğurt tüketmeyi sevmiyorsanız üzerini granola, badem, kuruyemiş ve meyvelerle süsleyebilirsiniz. Yoğurt aynı zamanda yak yakımı da sağlar.

Lifli Sebze Tüketimi

Acıkmadan ve sık beslenerek kilo vermek için lifli sebze tüketimi oldukça önemlidir. Brokoli, karnabahar, enginar, lahana, kereviz, bezelye ve fasulye gibi lifli sebzeler tüketirseniz hem tok kalır hem de zayıflarsınız. Zengin lif kaynağı bu sebzeler bağırsaklarınızı aktif çalıştıracaktır. Ara öğünlerde haşlama sebze, ana öğünlerde ise zeytinyağı ile pişmiş sebzeleri tercih edebilirsiniz.

Protein

Zayıflarken aç kalmamak için öğünlerde protein dengesi iyi kurulmalıdır. Kahvaltılarda farklı peynir çeşitleriyle protein alabilirsiniz. Ana öğünlerde protein içeren besinlerin kontrollü bir şekilde alınması gerekir. Et çeşitleri ve süt ürünlerini ölçülü bir şekilde kullanın. Etlerin yanında sağlıklı sebzelerle denge sağlamak mümkün.

Yumurta

Haşlanmış yumurta uzun süre tokluk sağlar. Kahvaltılarda tercih edebilirsiniz. Kas kaybı yaşamadan yağlarınızı yakmanızı sağlar.

Doyurucu Ara öğünler

Ara öğünleriniz ne kadar doyurucu olursa o kadar sağlıklı bir şekilde kilo kaybı ve aç kalmamak mümkün. Meyve, yoğurt, bitki çayları, kahve veya kuruyemiş tercih edilebilir. Bir içecek ve bir ara öğün seçerek ikisini beraber tüketebilirsiniz. Fit tariflerle ara öğün için kurabiye ve tatlı da deneyebilirsiniz.

Ev Yemekleri Tüketmek

Dışarıdan yemek hem sağlıksız hem de kilo kaybını zorlaştırır aksine kilo aldırır. Zararlı yağlar içeren fastfood ürünlerinden uzak durun. Fastfood yiyecek tüketirseniz kısa sürede tekrar acıkırsınız. Bu yüzden ev yemekleri daha doğru bir tercih olacaktır.

Bitter Çikolata Tüketmek

Bitter çikolata aşırıya kaçılmadığı takdirde sağlıklı bir tatlı seçeneğidir. Aynı zamanda yağ yakımına da yardımcı olur. Dilerseniz Türk kahvesiyle beraber tercih edebilirsiniz.

Asitli İçecekten Uzak Durmak

Asitli içecekler yerine ev yapımı meyve sularını tercih edebilirsiniz.

Tarçın Tüketmek

Tarçın zayıflamaya oldukça etki eden bir baharattır. Yoğurt üzerine konarak veya suyunuza çubuk tarçın atarak tüketebilirsiniz.

Paketli Gıdalardan Uzak durmak

Paketli ve işlenmiş gıdalar oldukça sağlıksız ve kilo almanıza neden olur. Bunların yerine kuruyemiş veya sağlıklı atıştırmalıklar yiyebilirsiniz.

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