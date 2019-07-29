HABER

YKS 2019 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.07.2019 17:17 | Son Güncelleme

Üniversite tercih döneminin sonuna geldik. Tercihlerini yapan adaylar şimdi merakla yaptıkları tercihin sonucu ne olacak bekliyorlar. Peki bu bekleyiş ne kadar sürecek. ÖSYM 2019 YKs tercih sonuçlarını ne zaman ilan edecek?

YKS 2019 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavında önce puanları bekleyen adaylar şimdi de tercih sonuçlarını bekleyecekler. Üniversite maratonunun bu son halkasında adeta dananın kuyruğu kopacak. Adayların bir üniversite bölümü kazanıp kazanmadığı, kazandıysa hangi tercihine yerleşeceği belli olacak.

2019 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

ÖSYM sınav takviminde sınavlara başvuru ve sınav sonuç tarihleri hakkında bilgilere yer veriyor. Ancak yerleştirme gibi işlemlerin sonuçlarına dair bir veri paylaşmıyor. Yani henüz 29 Temmuz Pazartesi günü bitecek tercih süreci sonrası yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceği belli değil. ÖSYM’den gelecek açıklamaları haberlerimizden takip edebilirsiniz.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi üniversite tercih sonuçları ÖSYM’nin sonuç açıklama üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sonu.osym.gov.tr adresine girerek bir üniversite kazanıp kazanmadıklarını sorgulayabilecekler.

YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Adaylar TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları, Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri, Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları dikkate alınarak yerleştirilecektir.

EŞİT PUANLI ADAYLARIN TERCİHLERİNE YERLEŞTİRİLMESİ

Merkezî yerleştirme işleminde bir programa kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinde aynı programı tercih etmiş adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Eğer adayların yerleştirme puanları eşitse, ilgili TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL sınav puanı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitlik sürdüğü takdirde söz konusu yükseköğretim programını daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde OBP’si yüksek olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

Öğretmen olarak çalışıyordu! Şehir hayatından sıkıldı, yaylada yaşamaya başladı Öğretmen olarak çalışıyordu! Şehir hayatından sıkıldı, yaylada yaşamaya başladı
Müdür ve yardımcısı okulu boyadıMüdür ve yardımcısı okulu boyadı
Nakil sonuçları ne zaman ilan edilecek?Nakil sonuçları ne zaman ilan edilecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yks tercih sonuçları

En Çok Okunan Haberler

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

AK Partili ismi şehit etmişti!

AK Partili ismi şehit etmişti!

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

YÖK’ten üniversitelere dikkat çeken uyarı! Tüm illere gönderildi

YÖK’ten üniversitelere dikkat çeken uyarı! Tüm illere gönderildi

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
LGS 1. nakil başvuru sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Nakil sonuçları ne zaman ilan edilecek?

KPSS 2019/1 yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama)

ÖSYM merakla beklenen sonuçları açıkladı

YKS tercihleri için yarın son gün

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

YKS Tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek? ÖSYM açıkladı mı?

YKS Tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek? ÖSYM açıkladı mı?

AÖL 3. Dönem Sınav sonuçları açıklandı! MEB’de sınav sorgulama ekranına giriş açıldı!

AÖL sınav sonuçları açıklandı!

LGS 1. nakil haftası ne zaman başlayacak? Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Nakil başvuruları ne zaman alınacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.