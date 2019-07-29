YKS 2019 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavında önce puanları bekleyen adaylar şimdi de tercih sonuçlarını bekleyecekler. Üniversite maratonunun bu son halkasında adeta dananın kuyruğu kopacak. Adayların bir üniversite bölümü kazanıp kazanmadığı, kazandıysa hangi tercihine yerleşeceği belli olacak.

2019 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

ÖSYM sınav takviminde sınavlara başvuru ve sınav sonuç tarihleri hakkında bilgilere yer veriyor. Ancak yerleştirme gibi işlemlerin sonuçlarına dair bir veri paylaşmıyor. Yani henüz 29 Temmuz Pazartesi günü bitecek tercih süreci sonrası yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceği belli değil. ÖSYM’den gelecek açıklamaları haberlerimizden takip edebilirsiniz.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi üniversite tercih sonuçları ÖSYM’nin sonuç açıklama üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sonu.osym.gov.tr adresine girerek bir üniversite kazanıp kazanmadıklarını sorgulayabilecekler.

YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Adaylar TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları, Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri, Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları dikkate alınarak yerleştirilecektir.