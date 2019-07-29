YKS 2019 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavında önce puanları bekleyen adaylar şimdi de tercih sonuçlarını bekleyecekler. Üniversite maratonunun bu son halkasında adeta dananın kuyruğu kopacak. Adayların bir üniversite bölümü kazanıp kazanmadığı, kazandıysa hangi tercihine yerleşeceği belli olacak.
ÖSYM sınav takviminde sınavlara başvuru ve sınav sonuç tarihleri hakkında bilgilere yer veriyor. Ancak yerleştirme gibi işlemlerin sonuçlarına dair bir veri paylaşmıyor. Yani henüz 29 Temmuz Pazartesi günü bitecek tercih süreci sonrası yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceği belli değil. ÖSYM’den gelecek açıklamaları haberlerimizden takip edebilirsiniz.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi üniversite tercih sonuçları ÖSYM’nin sonuç açıklama üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sonu.osym.gov.tr adresine girerek bir üniversite kazanıp kazanmadıklarını sorgulayabilecekler.
Adaylar TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları, Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri, Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları dikkate alınarak yerleştirilecektir.
EŞİT PUANLI ADAYLARIN TERCİHLERİNE YERLEŞTİRİLMESİ
Merkezî yerleştirme işleminde bir programa kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinde aynı programı tercih etmiş adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Eğer adayların yerleştirme puanları eşitse, ilgili TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL sınav puanı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitlik sürdüğü takdirde söz konusu yükseköğretim programını daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde OBP’si yüksek olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum