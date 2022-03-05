HES kodu uygulaması İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kaldırıldı. Yüksek Öğretim Sınavına (YKS) girmek isteyen adaylar başvuruların bitimine 2 gün kala ÖSYM'nin web sitesinde 'Başvuruya engel durum' uyarısı ile karşı karşıya kaldı. Bu kapsamda ÖSYM HES kodu sorunu giderildi mi? YKS başvurularında HES kodu gerekli mi? Başvuruya engel durum uyarısı nedir? ÖSYM HES kodu açıklaması yaptı mı? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

YKS BAŞVURULARINDA HES KODU GEREKLİ Mİ?

YKS başvurularında HES kodu gerekli değildir. HES kodu uygulaması İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kaldırıldı. Fakat bugün, ÖSYM'nin sitesine girerek YKS sınavına başvurmak isteyen kişiler, HES kodu engeliyle karşı karşıya kaldı.

Yönetmeliğe göre geçerlilik tarihi 19 Haziran ya da sonrası olan sınavlara başvurabilmek için Hes Kodunu sisteme kaydetmek gerekiyordu. Yaşanan problem ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi.

BAŞVURUYA ENGEL DURUM UYARISI NEDİR?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile HES Kodu uygulaması kaldırıldığı için bugün YKS başvurusu yapacak adaylar, hem “Hayat Eve Sığar” uygulamasından, hem de e-Devlet'ten kodları görüntüleyemedi. HES kodu süresi dolan kişiler yeni HES kodu oluşturamadı. Adaylar, ÖSYM'den, HES kodu olmadan başvuru yapılamadığı için 'Başvuruya engel durum' uyarısı ile karşı karşıya kaldı. ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

ÖSYM HES KODU AÇIKLAMASI YAPTI MI?

ÖSYM önce HES kodu krizi ile ilgili çalışmaların başladığını duyurdu, ardından da sorunun giderildiğini açıkladı.

ÖSYM'den yapılan ilk açıklamada "Sağlık Bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sisteminden (http://ais.osym.gov.tr) kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncelleme işlemlerini tamamlamak üzereyiz. Başvuru sistemlerimizin güncelleme çalışmaları gün içinde tamamlanacaktır. Artık sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek ve adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilecektir." ifadelerine yer verildi. Bir süre sonra yapılan açıklamada ise güncelleme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

ÖSYM HES KODU SORUNU GİDERİLDİ Mİ?

ÖSYM sorunun giderildiğini şu sözlerle duyurdu:

"Başvuru sistemlerimizin güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır.

Adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilmektedir."

ÖSYM yaşanan HES kodu krizi ile ilgili çalışmaların başladığı açıklandı.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart arasında alınacak. Sınava girmek isteyen adaylar bu tarihler arasında sınav ücretini de ilgili bankalar aracılığı ile yatıracak.

YKS, TYT, AYT SINAVLARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapılırken, geç başvurular ise 16-17 Mart tarihlerinde yapılabilecek.

3 oturumlu gerçekleşecek olan YKS, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran Cumartesi, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 19 Haziran Pazar günü yapılacak. Yabancı Dil Testi (YDT) de yine 19 Haziran Pazar öğleden sonra yapılacak. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tarafından Twitter hesabından yeni kimlik kartları olanların e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecekleri duyuruldu. Halis "Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

YKS SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

2022 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yayımlanmış olan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 TL olarak açıklandı.

