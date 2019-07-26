YKS birincisi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni gezdi

Prof. Dr. Nuri Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılki YKS birincisinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni tercih ettiğini hatırlatarak, "Bugün Berke'yi ağırladık. Ona köklü tarihimizi, fakültede yapılanları anlattık, hastanenin imkanlarından bahsettik. Bazı hocalarımızla tanıştı, onlara sorular sordu, öğrencilerimizle bir araya geldi. Biz, kendisinin bizi tercih etmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Mehmet Berke İşler, öğrenciler eşliğinde fakülteyi, poliklinikleri ve servisleri gezdi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ile bir araya geldi.

Tercih yapacak öğrencilerin kararlarını, ailelerinin, çevrelerinin çok fazla etkisinde kalmadan vermelerini tavsiye eden Aydın, "Bu, sadece bir okul, eğitim tercihi olmayacak. Bundan sonra öz geçmişlerinde taşıyacakları bir markayı da tercih etmiş olacaklar. Bu bağlamda rahat ve özgür şekilde tercihlerini gerçekleştirsinler." dedi.

Aydın, hekimliğin sadece bir meslek olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hekimlik aslında bir sanat. Çok fazla özveri isteyen, insanın severek yapması gereken bir iş. Aslında her iş öyle ama hekimlik biraz daha farklı. İyi hekim olabilmek için öncelikle iyi insan olmak, iyi iletişim kurmak, sabırlı olmak, karşısındaki insanı anlamak lazım. Ona göre bir tedaviyi planlamak lazım. Doğru ve dürüst olmak lazım. Bütün bu nitelikleri kendilerinde toparlayabileceklerini düşünüyorsa öğrenciler, onları bekliyoruz ve hekim camiası içinde onları görmek isteriz. Ülkemizin böyle arkadaşlara ihtiyacı var."

- "TUS başarısında da Cerrahpaşa oldukça iyi bir noktada"

Prof. Dr. Sait Gönen de üniversite sınav sonuçları belli olduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yoğun ilgi olduğunu belirterek, ilk 100'e giren çok sayıda öğrencinin kendileriyle ve öğrencilerle görüştüğünü, hastaneyi gezdiğini anlattı.