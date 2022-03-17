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YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2022? YKS geç başvurusu nereden ödenir? İşte ÖSYM başvuru ekranı ve kılavuzu!

17.03.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS geç başvuru ücreti ne kadar? Günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Bu yıl, 2 milyon 700 bine yakın adayın sınava girmesi bekleniyor. Başvurular 11 Şubat Cuma ile 7 Mart Pazartesi arasında alındı. Başvuruda bulunamayanlar için geç başvuru hakkı tanındı. Peki YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2022? YKS geç başvurusu nereden ödenir? İşte ÖSYM başvuru ekranı ve kılavuzu...

YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2022? YKS geç başvurusu nereden ödenir? İşte ÖSYM başvuru ekranı ve kılavuzu!

YKS geç başvuru tarihi ve ücreti sınava girmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 18 Haziran ve 19 Haziran’da üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 2022 tarihleri arasında 2022-YKS başvurusunu yapmayan veya yapamamış olan adaylar, geç başvuru günlerinde işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2022? YKS geç başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman sona eriyor? ÖSYM başvuru ekranı ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS geç başvuruları 16 Mart tarihiyle alınmaya başlandı. Geç başvurular 17 Mart'ta sona erecek geç başvurular için yatırılması istenen ücret Türkiye saatiyle 23.59’a dek ödenmelidir.

YKS GEÇ BAŞVURUSU NEREDEN ÖDENİR 2022?

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2022 YKS için 16-17 Mart 2022 geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yarın (17 Mart 2022) saat 23.59'da sona erecektir."

2022-YKS başvurusunu yapmayan veya yapamayan adaylar, geç başvuru günlerinde (16-17 Mart 2022 tarihlerinde) 2022-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde başvuru bilgileri sisteme kaydedilmesinin ardından sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresi üzerinden kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

Geç başvuru günlerinde yapılmış olan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günleri de dahil başvuru süreleri tamamlandıktan sonra YKS sınavına kesinlikle başvuru alınmayacaktır.

YKS kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz_11022022.pdf

YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti başvuru sürecinde 115 lira olarak belirlenmişti. YKS geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı 172,5 olarak 172,5 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecektir.

YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 1. OTURUM TYT TARİHİ: 18 Haziran 2022 Cumartesi 10.15, 165 dk

YKS 2. OTURUM AYT TARİHİ: 19 Haziran 2022 Pazar 10.15, 180 dk

YKS 3. OTURUM YDT TARİHİ: 19 Haziran 2022 15.45, 120 dk

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